Muere a los 27 años Fina García, la profesora que se hizo viral al despedirse por un cáncer

Fina García, la docente sevillana de 27 años que conmovió a las redes sociales hace apenas dos semanas con su mensaje de despedida al no poder superar su enfermedad, ha fallecido en el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos de la capital hispalense. El triste desenlace ha generado centenares de reacciones de dolor y apoyo, según han confirmado a la agencia EFE fuentes del Ayuntamiento de Tomares, el municipio donde residía la joven.

A través de un emotivo comunicado, sus amigos más cercanos han sido los encargados de hacer pública la noticia. Según el texto difundido, "a las 5:40 de esta madrugada, Finita ha emprendido su último viaje. Ya descansa en paz". El entorno de la joven ha querido destacar el enorme legado espiritual y humano que deja entre quienes la conocieron.

"Hoy el cielo tiene una estrella más y nosotros un enorme vacío. Pero también nos queda el inmenso regalo de su ejemplo", subraya el mensaje publicado por sus allegados. En medio del inmenso dolor por la pérdida, han recordado que la joven les enseñó a vivir con una profunda gratitud, a no perder la sonrisa, a confiar en Dios y a valorar cada instante de la existencia como un auténtico regalo.

Como muestra de respeto y admiración, el consistorio tomareño ha anunciado una medida para perpetuar su memoria. La corporación municipal ha decidido que Fina dará su nombre a un espacio público de la localidad. En concreto, la hasta ahora conocida como Plaza de la Alcabala pasará a llevar el nombre de la profesora, un gesto con el que se pretende honrar su ejemplo de lucha y su entereza ante la adversidad.

Los homenajes a la joven no se limitan a la provincia de Sevilla. En el Chiringuito Leiva de La Antilla, situado en la localidad onubense de Lepe, también se rendirá tributo a su figura. Este enclave era muy especial para ella, por lo que quedará instalada una placa conmemorativa que recordará para siempre su paso por la vida. En dicho recordatorio se podrá leer la frase "Que deje huella, F.G.O", acompañada de un segundo mensaje muy representativo de su actitud vital: "Este es mi lugar feliz".

Precisamente, esta playa onubense fue el último destino que pudo visitar antes de su fallecimiento. Este emotivo viaje fue posible gracias a la labor de la organización no gubernamental Ambulancia del Deseo, una iniciativa solidaria que se dedica a cumplir los últimos sueños de personas con enfermedades crónicas avanzadas o con importantes problemas de movilidad.

El testimonio de fe y valentía de la joven ha trascendido el ámbito más íntimo. Entre las numerosas reacciones públicas que ha suscitado su fallecimiento, destaca la del arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. El prelado ha ensalzado la figura de la docente, subrayando que su actitud ante la muerte ha supuesto "una auténtica lección de esperanza y confianza en Dios".