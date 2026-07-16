Recibe el alta la hija del bodeguero Iván Sanz, única superviviente del accidente de tráfico

La menor de 9 años, hija del bodeguero Iván Sanz y única superviviente del trágico accidente de tráfico ocurrido el pasado 5 de julio en la A-67, ha recibido el alta tras permanecer ingresada en el hospital y ya se recupera en su domicilio, según ha informado el diario ABC. El siniestro vial, que tuvo lugar a la altura de la localidad palentina de Herrera de Pisuerga, costó la vida a los padres de la menor y a sus dos hermanos, de 17 y 14 años, una tragedia que ha conmocionado profundamente a la sociedad castellanoleonesa.

El camino médico de la pequeña no ha sido sencillo. Tras el fatal impacto, Carlota fue trasladada de urgencia y en estado grave al Hospital de Burgos. Allí fue sometida a una compleja intervención quirúrgica y permaneció bajo estrecha vigilancia médica en un estado de estabilidad dentro de la gravedad. Una vez superada la fase más crítica, la menor fue trasladada a un centro hospitalario de Valladolid, donde ha completado su estancia clínica hasta que los facultativos han considerado que estaba en condiciones de abandonar el hospital para seguir el proceso en casa.

La noticia de su alta ha sido recibida con un profundo alivio por sus allegados y por el sector vitivinícola. La propia bodega Dehesa de los Canónigos, empresa familiar que dirigía su progenitor, ha querido hacer público este importante paso en su recuperación a través de sus canales oficiales. En un emotivo mensaje, la bodega expresaba su inmensa gratitud ante la oleada de cariño recibida por parte de miles de ciudadanos: "Gracias por los mensajes de apoyo hacia Carlota. Es imposible contestaros a todos", manifestaban, confirmando asimismo que la pequeña ya ha abandonado las instalaciones médicas para refugiarse en el calor de su hogar y de su entorno familiar más cercano.

El suceso que originó esta tragedia tuvo lugar cuando la familia regresaba de pasar unos días en Cantabria. Por causas que aún se investigan, el vehículo en el que viajaban sufrió una salida de vía en la autovía de la Meseta (A-67) y, tras perder el control, dio varias vueltas de campana. En el siniestro no se vio implicado ningún otro automóvil. El brutal accidente segó de golpe la vida de cuatro de los cinco miembros de la familia, desatando una oleada de luto en Valladolid y en toda la comunidad de Castilla y León, donde los Sanz son una familia sumamente respetada y querida.

La figura de Iván Sanz, el padre de Carlota, era un pilar fundamental en el tejido empresarial y cultural de la región. Como director de Dehesa de los Canónigos, lideraba una de las firmas más emblemáticas y pioneras de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Tras el fallecimiento el año pasado de su padre, Luis Sanz Busto, Iván había asumido las riendas del negocio familiar mano a mano con su hermana Belén Sanz, consolidando el legado de una de las bodegas más veteranas, prestigiosas e influyentes de la zona.

Este trágico desenlace ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el estado de conservación de la autovía A-67. Este tramo de la autovía arrastra años de quejas vecinales y de usuarios debido al deterioro de su firme y a los constantes parcheados que no terminan de solucionar los problemas estructurales de seguridad en una vía de alta densidad de tráfico, especialmente peligrosa durante las épocas de desplazamientos estivales. En este doloroso escenario, la paulatina mejoría de Carlota se convierte ahora en el principal consuelo y en la prioridad absoluta para su familia y para toda la comunidad que se ha volcado con ella.