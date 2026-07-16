Se derrumba la coartada del presunto asesino del logopeda: la prueba de semen da negativo

El presunto autor del asesinato del logopeda ha sido trasladado este miércoles a la prisión de la Ciudad de la Justicia de Valencia para asistir a la comparecencia en la que se le concretarán los delitos que se le imputan y para que las partes soliciten las diligencias que consideren oportunas.

Un jurado popular será el encargado de dirimir si se trató de un asesinato o de un homicidio. También, se abordará si tuvo o no algún atenuante. Según ha adelantado Las Provincias, hasta el momento no hay ninguna prueba que acredite la versión del presunto asesino, que afirmó haber hallado indicios sobre un supuesto abuso a su hijo. Además, el análisis de la Policía Científica concluye que los restos hallados en la ropa de la víctima no eran de semen.

El profesional, Vincent D. C., era el dueño de la clínica de logopedia donde fue asesinado el pasado 15 de junio. Tenía 32 años. Asimismo, según la información disponible, no había tenido nunca ningún problema con sus pacientes o usuarios de su clínica.

Con todo, el presunto autor de los hechos ha mantenido su versión. Según su testimonio, sorprendió al especialista con su hijo de tres años con el pantalón bajado y el pañal quitado. No obstante, habría incurrido en contradicciones durante los interrogatorios.

Sin rastros de semen

El acusado acudió armado a la clínica con una navaja de unos 14 centímetros escondida y que utilizó para atacar al logopeda delante de su hijo. Por otro lado, uno de los análisis de la Policía Científica que parecía indicar que había restos de semen en la ropa del logopeda ha arrojado un resultado negativo, por lo que la versión del acusado ha perdido credibilidad.

Asimismo, la Fiscalía, la acusación y la defensa se han mostrado dispuestos a que la policía haga un volcado de los dispositivos electrónicos de la víctima para determinar si hay en ellos algún tipo de contenido pedófilo. En concreto, se trata de dos teléfonos móviles, una tablet y un ordenador.