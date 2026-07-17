Muere ahogado un hombre de 70 años en una piscina de Guadalajara

En la localidad alcarreña de Albalate de Zorita, un hombre de 70 años ha perdido la vida por ahogamiento en una piscina comunitaria. Los hechos se han producido en la urbanización Nueva Sierra de Altomira, un conocido complejo residencial situado en la provincia de Guadalajara, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso que alertaba de la situación de emergencia se registró exactamente a las 13:22 horas. En ese momento, las personas que se encontraban en el lugar se percataron de que el varón se encontraba flotando inconsciente en el interior de la piscina comunitaria, por lo que procedieron a dar la voz de alarma de forma inmediata a los servicios de rescate.

Tras recibir la llamada de auxilio, la sala del 112 de Castilla-La Mancha activó un amplio dispositivo de emergencias que se desplazó rápidamente hasta el lugar de los hechos. En concreto, fueron movilizadas varias patrullas de la Guardia Civil para asegurar la zona y encargarse de las diligencias correspondientes, así como un helicóptero medicalizado y un equipo médico de urgencias.

⚠️ Un varón ha fallecido tras quedar inconsciente en una piscina en Albalate de Zorita #Guadalajara. #112clm Más información: https://t.co/TtY8aRv0pF — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) July 17, 2026

A pesar de la celeridad con la que se organizó el despliegue de los sanitarios, el médico de urgencias, que fue el primero en llegar al recinto de la piscina de la urbanización, solo pudo certificar el fallecimiento del hombre de 70 años.