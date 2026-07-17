Un joven de 18 años pierde una oreja en una pelea y la Guardia Civil la encuentra al día siguiente

Una pelea multitudinaria entre los asistentes a una fiesta de cumpleaños y otros clientes de un establecimiento de ocio de El Burgo, en Culleredo (La Coruña), ha dejado un hombre de 42 años herido y un joven de 18 que ha perdido una oreja. El hallazgo del miembro al día siguiente ha permitido a los médicos reimplantárselo con éxito, según ha informado la Guardia Civil.

Los hechos han ocurrido sobre las 5:00, cuando se ha desencadenado la reyerta en el interior del local. A la llegada de las fuerzas de seguridad, los agresores ya habían abandonado el establecimiento.

Como consecuencia del altercado, un vecino de Culleredo, de 42 años, ha sido trasladado de urgencia al hospital con una herida abierta en la ceja.

La investigación

Al día siguiente, durante la inspección ocular del escenario de la pelea, los agentes han localizado en el suelo una oreja humana. La investigación ha conducido a la Guardia Civil hasta el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, donde un joven de 18 años estaba siendo intervenido quirúrgicamente por ese motivo. La localización de la oreja ha permitido que los facultativos hayan podido reimplantársela con éxito.

Dado que el joven y parte de su entorno familiar residen en el País Vasco, la Guardia Civil ha establecido un canal de colaboración operativa con la Ertzaintza para esclarecer lo sucedido.

La investigación, según ha informado la Guardia Civil, ha incluido la toma de declaraciones y la identificación de todos los participantes en la riña.

Como resultado de las pesquisas, la Guardia Civil, la Policía Local y la Ertzaintza han detenido a tres personas por su presunta implicación en la pelea, mientras que otras ocho han quedado en condición de investigadas.