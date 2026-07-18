El hecho que desmonta la hipótesis de la Guardia Civil en la muerte de Nikoline

La investigación sobre la muerte de Nikoline, la joven noruega de 17 años fallecida tras ser atropellada en la A-7 a la altura de Mijas, ha dado un vuelco después de que la juez dejara en libertad sin cargos al hombre detenido como presunto autor del atropello. Según explicó el periodista Borja Méndez en En Casa de Herrero de esRadio, la principal consecuencia es que la Guardia Civil tendrá que reiniciar buena parte de las pesquisas.

"Cuando se produce el atropello de Nikoline, lo primero que hace la Guardia Civil es rastrear por la zona quién vive, que pueda tener antecedentes", explicó. Esa primera radiografía condujo hasta José Miguel, un albañil de 46 años que conducía una furgoneta blanca y cuyo vehículo presentaba daños compatibles con la investigación. "Tenía todos los ingredientes para ser un objetivo de interés", señaló.

Sin embargo, la situación cambió cuando el detenido aportó unas cámaras de seguridad que acreditaban que no había salido de su domicilio la noche del atropello. "La vía de investigación de José Miguel ha quedado totalmente descartada y vuelve a comenzar de nuevo la búsqueda de esa furgoneta que arrolló a la menor", resumió.

Las incógnitas siguen abiertas

Pese al error en la principal línea de investigación, Méndez considera que la actuación policial estaba respaldada por diversos indicios. "La carga probatoria que tenía en ese momento la Guardia Civil era bastante importante", afirmó, aludiendo a los daños del vehículo y a varios testimonios que apuntaban a que el sospechoso habría limpiado la furgoneta tras el accidente.

Sin embargo, el periodista admite que el caso vuelve a una situación de incertidumbre: "La Guardia Civil en esta primera ronda no ha sido muy acertada con sus investigaciones", aseguró, aunque recordó que el principal objetivo continúa siendo identificar al conductor que abandonó el lugar del atropello.

El teléfono móvil y las cámaras, claves

Según explicó, la investigación se centra ahora en dos frentes. Por un lado, reconstruir con precisión las horas previas que pasó Nikoline antes del atropello. En ese sentido, indicó que los investigadores "ya descartan cualquier indicio de momento de criminalidad en las horas previas", después de que los testimonios de los dos jóvenes que viajaban con ella y el conductor del VTC coincidan.

Por otro, el esfuerzo se concentra en identificar el vehículo implicado: "Lo que más importa ahora mismo a los investigadores es dar un nombre, identificar al conductor de esa furgoneta", afirmó. Para ello, la Guardia Civil trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad de la autovía y de los restos del vehículo hallados en el lugar del accidente para confirmar "que es una furgoneta, confirmar la marca y el modelo".