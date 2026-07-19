¿Homicidio o asesinato? Las claves del crimen del logopeda en Valencia

Un mes después del asesinato del logopeda Vicente en su clínica de Valencia, la investigación sigue poniendo en cuestión la versión ofrecida por David, el joven de 24 años que confesó el crimen asegurando que actuó al creer que la víctima estaba abusando sexualmente de su hijo.

Según explicó Borja Méndez en En Casa de Herrero de esRadio, esa hipótesis nunca convenció a los investigadores: "La Policía Nacional de Valencia del Grupo de Homicidios desde el primer momento no creía la versión de David", afirmó.

El periodista recordó que una de las primeras contradicciones apareció en el propio relato del acusado. "Cuando él dice que se enfrenta al logopeda y que le pide ver qué ha pasado, esas cámaras de seguridad no existían. Es decir, cuando ya el asesino confeso miente en ese primer dato ya todo se pone en duda".

Sin rastro de las acusaciones contra la víctima

Méndez explicó que las pesquisas tampoco han encontrado ningún indicio que respalde las acusaciones vertidas contra el logopeda tras el crimen: "En un primer momento fue vilipendiado, fue acusado de pederasta, de abusar de menores, y no se ha encontrado ni rastro", aseguró. Tras analizar el ordenador y el resto de dispositivos intervenidos, "no han encontrado ningún material pedófilo, ningún material pederasta ni mucho menos".

Además, destacó que la Fiscalía y la juez han pedido que el análisis de la vida privada de la víctima se haga "con la máxima cautela", mientras que la familia del logopeda ha solicitado que se haga público todo el contenido para "que no quede ningún margen de dudas".

¿Asesinato u homicidio?

El periodista también apuntó a otro de los debates que marcarán el juicio con jurado popular: la calificación de los hechos. A su juicio, existen elementos que apuntan hacia un delito de asesinato: "Apostaría más por la de asesinato", señaló. "Cuando sales de casa con un cuchillo de 12 centímetros para llevar a terapia a tu hijo, evidentemente ahí hay algo detrás".

Méndez también puso el foco en el comportamiento posterior del acusado. Recordó que no acudió inmediatamente a comisaría, sino "cuatro horas después", y que tanto él como su mujer ofrecieron versiones "que parecen perfectamente acordadas", aunque presentaban "incongruencias que los agentes desde el primer momento identificaron".

Por ello, considera que la investigación continuará alejándose del móvil inicial alegado por el asesino confeso, que habría sido actuar para detener una agresión sexual de un menor. "Ellos van a seguir sosteniendo esa versión incluso cuando ya no hay pruebas", concluyó.