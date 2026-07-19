Un niño de tres años sufre lesiones permanentes tras ser arrojado a un foso de cocodrilos

El niño de tres años que fue arrojado el pasado 18 de junio a un foso de cocodrilos en un zoológico de Cambridgeshire (Reino Unido) continúa ingresado en el hospital con lesiones permanentes, según ha informado su familia. El menor ha sido sometido ya a siete operaciones y los médicos siguen pendientes de la evolución de una de las intervenciones más delicadas.

Antes de ser atacado por uno de los cocodrilos, el pequeño cayó sobre una superficie de hormigón, lo que le provocó fracturas en un brazo y en la pelvis. Además, sufrió graves lesiones en los brazos, el cuello, la cabeza y la cara, con daños en tendones, vasos sanguíneos y tejidos, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia de 12 horas. Posteriormente, los especialistas le practicaron un injerto para sustituir parte del nervio dañado del brazo por otro extraído de una de sus piernas. El objetivo es que el pequeño recupere parte de la movilidad de la mano, aunque todavía deberán transcurrir varios meses antes de comprobar si la intervención ha funcionado.

Siete operaciones

Pese a la gravedad de las lesiones, el estado del menor ya es estable y podría recibir el alta próximamente. Mientras continúa su recuperación, la familia ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para ayudar a afrontar los gastos derivados de su tratamiento, que ya ha superado las 65.000 libras esterlinas (unos 76.500 euros).

Los familiares han explicado que no podrán conocer si el injerto nervioso ha funcionado hasta dentro de unos meses, cuando puedan realizarse nuevas pruebas. Además, han revelado que, durante las horas posteriores al ataque, los médicos les advirtieron de la extrema gravedad de la situación y llegaron a plantear la posibilidad de una amputación, además de hacerles firmar los consentimientos necesarios para una eventual reanimación.

La familia también ha querido agradecer la intervención de los trabajadores del zoológico, que lograron rescatar al niño tras el ataque del animal. Su abuela ha destacado la mejoría experimentada en las últimas semanas: "El pequeño travieso al que tanto queremos está hablando con las enfermeras, jugando con los pies y volviendo a sonreír. Estamos asombrados de lo mucho que ha mejorado".

Un hombre fue detenido

Los hechos ocurrieron el 18 de junio, cuando un desconocido lanzó al menor desde una altura de 4,5 metros al interior de un recinto en el que había al menos 15 reptiles. Tras caer sobre una superficie de hormigón, el niño fue atacado por uno de los cocodrilos antes de que la propietaria del zoológico se lanzara al interior para rescatarlo.

Según informa The Sun, el presunto autor, un hombre de 30 años con discapacidad intelectual, fue detenido como sospechoso de un delito de intento de asesinato. El diario británico señala además que el arrestado tiene dificultades auditivas y estaba acompañado por dos cuidadores que, según el testimonio de un testigo, se encontraban "usando sus teléfonos" en el momento en que presuntamente se produjo la agresión.

El animal que atacó al menor es un cocodrilo del Nilo, una especie conocida por poseer la mordedura más potente del reino animal.