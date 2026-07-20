Muere un joven de 21 años de forma repentina mientras veía la final del Mundial en la plaza de Sonseca

La localidad toledana de Sonseca se encuentra sumida en el dolor tras la trágica y repentina muerte de un joven de 21 años de edad, ocurrida a última hora del pasado domingo mientras seguía la retransmisión de la final del Mundial de Fútbol. El suceso tuvo lugar en torno a las 23:16 horas en la céntrica plaza de la Virgen, un punto de encuentro donde numerosos vecinos se habían congregado para disfrutar del evento deportivo. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la alerta saltó cuando el joven comenzó a sufrir convulsiones de forma inesperada ante la mirada de los allí presentes.

De inmediato se activó un protocolo de emergencia que movilizó a patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil que ya se encontraban en las inmediaciones velando por la seguridad de la celebración. Asimismo, al lugar acudieron con la máxima presteza un médico de urgencias y una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) móvil. A pesar del despliegue técnico y de los intensos y prolongados esfuerzos de los sanitarios por reanimar al joven mediante maniobras de soporte vital avanzado, solo se pudo certificar su fallecimiento en el mismo lugar de los hechos. El cuerpo fue posteriormente trasladado al Instituto de Medicina Legal correspondiente para practicarle la autopsia, una prueba forense que resultará determinante para esclarecer de manera científica las causas biológicas exactas que provocaron el colapso y el posterior deceso, a falta de que se conozcan los resultados oficiales.

La conmoción social ante la pérdida de una vida tan joven y en plenas fiestas populares ha sido absoluta en el municipio. Como respuesta institucional a la tragedia, el Ayuntamiento de Sonseca emitió de urgencia un decreto de alcaldía por el que se declaran tres días de luto oficial, que se extienden desde este lunes hasta el próximo miércoles. Mediante esta disposición, las banderas de todos los edificios municipales ya ondean a media asta con crespón negro en señal de respeto y profundo duelo.

A través de sus canales oficiales, la corporación municipal ha querido hacer público el pesar de todo el pueblo, transmitiendo sus más sinceras condolencias, su total apoyo y su cariño a los familiares, allegados y amigos del fallecido en estos momentos de inmenso sufrimiento.