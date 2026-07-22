Resuelto el crimen del asesino de gas pimienta: un marido celoso mató al ingeniero y se tiró por un barranco en Ávila

La investigación del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional desveló que el atacante estaba obsesionado con una presunta infidelidad de su esposa con la víctima. La mujer y el ingeniero se conocían debido a que asistían al mismo gimnasio de la zona de Las Tablas (Madrid).

En el momento de los hechos, el matrimonio implicado se encontraba en pleno trámite de separación a iniciativa de la esposa.

El suceso ocurrió el pasado 14 de julio en una urbanización de la calle Cirauqui, en el barrio madrileño de Las Tablas.

El agresor acudió camuflado con gorra y gafas de sol. El ingeniero le abrió la puerta de su vivienda. Nada más abrirse la puerta, el atacante roció a Facundo con gas pimienta para anular su defensa. Posteriormente, le asestó trece puñaladas con un cuchillo de cocina que abandonó en la escena.

Fueron los vecinos del edificio quienes alertaron a los servicios de emergencia debido al fuerte olor a gas pimienta que emanaba de la vivienda, localizando el cadáver en la cocina.

Tras cometer el asesinato, el homicida huyó del lugar en un coche de color rojo. Condujo aproximadamente 100 kilómetros hasta la localidad de La Adrada (Ávila), lugar donde se encontraba su esposa.

Tras pasar unas horas con ella sin levantar sospechas inmediatas, el hombre abandonó el inmueble y se suicidó lanzándose por un barranco.