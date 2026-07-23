Un grupo de orcas hunden un velero frente a Estaca de Bares

Un grupo de orcas ha provocado este jueves el hundimiento del velero Idem cuando navegaba a 1,3 millas del cabo de Estaca de Bares, situado en el municipio de Mañón, en la provincia de La Coruña. El ataque dejó la embarcación sin gobierno y con una vía de agua letal, aunque afortunadamente los dos tripulantes del barco pudieron ser rescatados con vida por una embarcación a motor que transitaba por las proximidades del lugar del siniestro.

Según la información proporcionada por Salvamento Marítimo, el velero terminó en el fondo del mar como consecuencia directa de la vía de agua abierta durante la interacción con las orcas. Tras el rescate inicial realizado por el barco a motor, la embarcación de intervención rápida salvamar Shaula, que había sido movilizada por el Centro de Coordinación de Finisterre, se encargó de recoger a los náufragos y trasladarlos de forma segura hasta el puerto de Cariño.

De forma paralela, Salvamento Marítimo ha dispuesto el despliegue del helicóptero Helimer 401. Esta aeronave se encuentra sobrevolando la zona del hundimiento para examinar las aguas y comprobar si existe algún tipo de rastro de contaminación o vertido de combustible a raíz de la pérdida de la embarcación.

El servicio de emergencias 112 Galicia fue el encargado de recibir el primer aviso del suceso a las 17:05 horas. En esa llamada, los ocupantes del velero alertaron de que un grupo de cetáceos se encontraba rodeando el barco. Como consecuencia de los golpes, la nave se había quedado sin timón y carecía por completo de capacidad de maniobra, lo que la dejó a merced de las corrientes hasta su hundimiento frente a la costa de Mañón.

¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué debemos hacer si nos encontramos con orcas durante la navegación?

Os recordamos que la #DGMarinaMercante @transportesgob, y la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, @mitecogob, han elaborado unas recomendaciones para los… pic.twitter.com/6vN7oDLK5J — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) July 23, 2026

Este naufragio no ha sido un hecho aislado. Las autoridades marítimas han confirmado que, tan solo durante esta jornada de jueves, se han producido cuatro episodios de interacciones de orcas con distintos barcos que navegaban por este tramo del litoral gallego, un fenómeno recurrente en la región.

Durante el mismo operativo de asistencia al Idem, los servicios de emergencia tuvieron conocimiento de que otro velero había sufrido el acoso de estos mamíferos marinos. Afortunadamente, en esta segunda ocasión los daños en el timón fueron mínimos, lo que permitió a la tripulación continuar su ruta de navegación hacia el puerto de Vivero, en la provincia de Lugo, sin necesidad de asistencia.

El goteo de incidentes ya había comenzado horas antes. Al mediodía, el velero Glatisant quedó completamente a la deriva y con el timón inoperativo en el interior de la ría de Vivero. Ante la imposibilidad de navegar por sus propios medios, la salvamar Alioth acudió hasta su posición y escoltó a la embarcación afectada hasta dejarla atracada en el puerto.

Asimismo, un cuarto barco llamado Kador protagonizó un nuevo encuentro con los cetáceos en torno a las 14:30 horas. En su interior viajaba un único tripulante acompañado por tres gatos. Pese a la movilización preventiva de la salvamar Shaula, la situación se estabilizó y el navegante logró continuar su travesía por sus propios medios hacia Vivero. Todas estas incidencias han estado coordinadas desde Finisterre.