La Policía detiene a un albanés en La Coruña por amenazar con una pistola a dos personas

La Policía Nacional ha llevado a cabo una importante operación en A Coruña que se ha saldado con el arresto de un ciudadano de nacionalidad albanesa. Este individuo está acusado de ser el presunto autor de un delito de amenazas graves tras intimidar, esgrimiendo un arma, a dos ciudadanos en la vía pública. El suceso generó de inmediato una situación de gran alarma entre los testigos, dada la gravedad de la escena, lo que motivó la rápida intervención de las fuerzas de seguridad para evitar una escalada de violencia.

Tras recibir el aviso de lo que estaba ocurriendo, los agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) iniciaron una exhaustiva investigación. Las pesquisas policiales se centraron en recabar todos los datos posibles sobre el autor del altercado, un proceso que culminó con éxito al lograr identificar al sospechoso y ubicar su domicilio actual en la ciudad gallega. Debido a la constancia de que el individuo estaba armado, se tomaron todas las precauciones tácticas y legales necesarias.

Una vez que el juzgado correspondiente emitió la preceptiva autorización para la entrada y registro de la vivienda, se diseñó un operativo especial. En esta fase de la intervención fue fundamental la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES), perteneciente a la Jefatura Superior de Galicia. Su participación garantizó que la irrupción en el inmueble se realizara con las máximas garantías, neutralizando cualquier intento de resistencia por parte del investigado.

El hombre fue inmediatamente reducido, detenido y trasladado a dependencias policiales para continuar con las diligencias. Durante el registro exhaustivo que se llevó a cabo en el interior de su domicilio, los investigadores lograron intervenir el arma que supuestamente había utilizado para amenazar a sus víctimas. Además, se requisaron dos cargadores con munición y el mencionado dispositivo de inmovilización eléctrica. Todo este material ha sido remitido a los laboratorios de la Policía Científica, donde será objeto de diversos análisis periciales para determinar su procedencia y si ha sido empleado en otros actos delictivos.

A pesar del éxito del operativo, la investigación continúa abierta. Las autoridades policiales trabajan ahora con el objetivo de esclarecer por completo las circunstancias exactas en las que se produjeron los hechos y los motivos que llevaron a este individuo a amenazar a las dos víctimas. No se descarta que puedan surgir nuevas informaciones a raíz del estudio de los dispositivos incautados durante el registro domiciliario.

Finalmente, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Cabe destacar que este ciudadano cuenta con numerosos antecedentes policiales, lo que agrava su situación procesal. Ahora deberá responder ante los tribunales como supuesto responsable de dos delitos de amenazas graves, un delito de tenencia ilícita de armas y un delito contra la Administración de Justicia.