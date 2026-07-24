Muere un trabajador de 54 años en las obras del Camp Nou

Un trabajador de 54 años ha perdido la vida este viernes mientras desempeñaba sus labores en las obras de remodelación del Camp Nou, el estadio del FC Barcelona. Según han confirmado fuentes policiales, la víctima ha fallecido como consecuencia de un fuerte golpe sufrido en el interior del recinto deportivo, un incidente que ha obligado a paralizar de inmediato los trabajos en la zona afectada.

El aviso del trágico suceso se ha registrado en torno a las 15:30 horas, momento en el que los servicios de emergencias han sido alertados de un grave accidente laboral en las instalaciones azulgranas. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado con rapidez varias dotaciones del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), acompañadas por efectivos de la policía autonómica catalana.

Pese a la rápida intervención de los equipos sanitarios, los facultativos no han podido hacer nada por salvar la vida del operario y han certificado su fallecimiento poco después en el mismo lugar del siniestro. A raíz del deceso, se ha activado el protocolo habitual establecido para gestionar accidentes mortales en el entorno de trabajo.

Agentes adscritos a la comisaría del distrito de Les Corts, junto con la Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra, han asumido las diligencias para esclarecer las causas exactas y la mecánica del fatal percance. El objetivo principal radica en determinar si se estaban cumpliendo de forma rigurosa todas las medidas de prevención de riesgos exigidas para una obra de semejante envergadura.

En cumplimiento estricto de la legalidad vigente, la policía catalana ha puesto los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción que se encuentra en funciones de guardia en la capital catalana. Este órgano judicial será el encargado de coordinar las pesquisas necesarias para depurar posibles responsabilidades, en caso de que las hubiese.

Asimismo, el accidente ha sido comunicado de forma oficial al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalidad de Cataluña. Este departamento autonómico deberá realizar su propia inspección laboral para analizar el cumplimiento de la normativa de seguridad en el proyecto de construcción, que actualmente aglutina a multitud de subcontratas.

Las obras del futuro recinto culé, enmarcadas dentro del denominado proyecto Espai Barça, constituyen uno de los mayores despliegues arquitectónicos actuales en la ciudad, involucrando a cientos de obreros a diario. Hasta la fecha, el desarrollo de estos trabajos había derivado en diversas inspecciones laborales tras detectarse enfrentamientos y ciertas irregularidades previas, si bien este suceso marca el desenlace más trágico registrado desde el inicio de la remodelación.