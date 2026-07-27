Rescatan una ballena varada en una playa de Arteixo tras un brutal ataque de orcas

Un amplio operativo de emergencia logró liberar y devolver a mar abierto a un cetáceo (inicialmente identificado como un posible rorcual común) que encalló a primera hora de la mañana en la playa de Sabón (Arteijo, La Coruña). Los primeros exámenes apuntan a que el animal huía de una brutal agresión de un grupo numeroso de orcas.

🐳🚨 Así fue el rescate de la ballena varada esta mañana en la playa de Sabón, en Arteixo 🔍Las primeras hipótesis apuntan hacia un ataque de orcas pic.twitter.com/O3cb2cTZD1 — La Opinión A Coruña (@laopinioncoruna) July 27, 2026

El suceso comenzó en torno a las 08:40 horas de la mañana, cuando un particular y varios surfistas que se encontraban en la zona avistaron al ejemplar atrapado en la arena y dieron la voz de alarma al 112 Galicia.

Las labores de asistencia resultaron extremadamente complejas debido al estado del mar, que registraba olas de más de un metro de altura. Miembros del Club de Arteijo de Salvamento y Socorrismo, junto con surfistas locales, tuvieron que adentrarse con motos de agua para trasladar los cabos de remolque hasta la lancha de Salvamento.

Para arrastrar al cetáceo hacia aguas profundas se utilizaron eslingas de sujeción. Durante la maniobra, el asustado animal propinó fuertes coletazos, complicando las tareas de los operarios.

❗ La ballena que apareció varada a primera hora en la playa de Sabón logró volver al mar 🐋 Hasta el arenal se desplazaron miembros de Protección Civil y del Cemma que ayudaron al cetáceo a regresar al océano 📹 César Quian pic.twitter.com/iG6l5FAsZg — La Voz de A Coruña (@vozcoruna) July 27, 2026

Finalmente, a las 11:40 horas, la embarcación logró remolcar a la ballena de forma segura fuera de la rompiente y dejarla en mar abierto.

Hipótesis del ataque: marcas en zonas clave

Los técnicos de la Cemma confirmaron que el ejemplar presentaba lesiones visibles, incluyendo un raspón en la cola y marcas en la aleta dorsal. Según explicaron los biólogos, estas heridas refuerzan la hipótesis de un ataque de orcas, ya que estos depredadores muerden de forma estratégica las aletas de los grandes cetáceos para inmovilizarlos. Presumiblemente, la ballena encalló en la playa de Sabón mientras trataba de huir de un grupo de orcas avistado recientemente en el litoral gallego.

Orcas cerca de A Coruña. Este vídeo que circula por redes está grabado seis millas al oeste de la Torre de Hércules #acoruña #coruña #lacoruña #galicia #quincemil15000 pic.twitter.com/hVl7slHInj — Quincemil (@quincemil15000) July 25, 2026

Tanto la Cemma como Salvamento Marítimo mantienen al animal bajo estrecha vigilancia en alta mar para evaluar si cuenta con la autonomía suficiente para nadar y sobrevivir por sí mismo.