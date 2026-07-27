Un joven se lanza a un horno crematorio cuando incineraban a su abuela: está en estado crítico

Indrajit Biswas, un joven de 30 años, permanece ingresado en estado crítico después de lanzarse al interior de un horno crematorio cuando iban a incinerar el cuerpo de su abuela. El suceso ocurrió el pasado 22 de julio en Nabadwip, una ciudad del estado de Bengala Occidental, en la India, y quedó grabado en un vídeo que se ha difundido ampliamente en las redes sociales.

Las imágenes muestran cómo Biswas se lanza sobre el cadáver de su abuela justo cuando los empleados estaban introduciéndolo en el crematorio eléctrico. Uno de los trabajadores reaccionó rápidamente, lo agarró por las piernas y consiguió sacarlo del horno. Pese a su intervención, el joven sufrió graves quemaduras después de introducir la parte superior de su cuerpo en el aparato, que alcanza temperaturas superiores a los 850 grados centígrados.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Nabadwip krematoryumunda 30 yaşındaki Indrajit Biswas, kendisini büyüten büyükannesinin cenazesinde acıya dayanamayarak tabuta doğru kafa üstü atladı. pic.twitter.com/qTb9itNeNh — Kevîn (@revoluttie) July 27, 2026

Ingresado con respiración asistida

Según han informado medios locales, Biswas permanece hospitalizado en cuidados intensivos. El último parte médico difundido por las autoridades sanitarias de Bengala Occidental señala que presenta quemaduras graves en buena parte del torso y necesita asistencia respiratoria mecánica.

Las primeras informaciones también apuntan a que las lesiones afectan a una parte importante de su superficie corporal y a las vías respiratorias superiores. Su pronóstico continúa siendo reservado debido a la gravedad de las heridas.

Su abuela le había criado

La mujer había fallecido por causas naturales y mantenía una relación muy estrecha con su nieto, según fuentes policiales citadas por la prensa india. La abuela se había encargado de criar a Biswas desde que era pequeño.

Los familiares explicaron a los agentes que el joven repetía que no encontraba razones para continuar sin ella. "Manifestaba constantemente que no tenía motivos para seguir viviendo si ella ya no estaba en este mundo", relataron a la policía.