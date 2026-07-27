Un policía fuera de servicio permite detener en un pueblo de Palencia al 'violador de las peregrinas'

Un agente de la Policía Nacional destinado en la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, que se encontraba fuera de servicio, intervino durante las fiestas patronales de Arenillas de Nuño Pérez (Palencia) para retener a un hombre acusado de realizar actos obscenos junto a un parque infantil. La Guardia Civil se hizo posteriormente cargo de la actuación, detuvo al individuo y lo puso a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron durante la celebración de la verbena de las fiestas patronales de la localidad palentina. Según ha informado la Policía Nacional, el agente se encontraba disfrutando de un permiso vacacional cuando observó a un grupo de madres visiblemente alteradas, que le alertaron de que un hombre estaba exhibiendo sus genitales y masturbándose junto al parque infantil, situado a escasos metros de la zona donde se celebraba la verbena y en la que había numerosos menores.

El policía se dirigió inmediatamente al lugar y localizó a un varón que coincidía con la descripción facilitada por las vecinas. En ese momento, el hombre trató de abandonar la zona de forma apresurada.

El agente se identificó como miembro de la Policía Nacional mediante su placa-emblema y su carné profesional, le solicitó la documentación e indicó que debía permanecer en el lugar hasta la llegada de una patrulla de la Guardia Civil, cuya presencia ya había solicitado.

El detenido agredió al agente

Según la información facilitada por la Policía Nacional, el hombre adoptó una actitud cada vez más agresiva y llegó a agredir al agente mientras este trataba de impedir que abandonara el lugar.

Ante esa situación, el policía consiguió reducirlo y retenerlo con la colaboración de varios vecinos de Arenillas de Nuño Pérez, que permanecieron junto a él hasta la llegada de los efectivos de la Guardia Civil.

Como consecuencia del forcejeo, el funcionario sufrió lesiones de carácter leve. Durante la intervención, varios testigos indicaron al agente que el mismo individuo había realizado previamente actos obscenos delante de varios menores y que incluso había tratado de invitar a un niño a alejarse de la verbena, unos hechos que, según las mismas fuentes, habían generado una gran alarma entre las familias presentes.

Una vez desplazados al lugar, los agentes de la Guardia Civil identificaron plenamente al sospechoso, asumieron la intervención e iniciaron las correspondientes diligencias de investigación.

Las actuaciones concluyeron con la detención del varón y su puesta a disposición judicial, según ha informado la Policía Nacional.

Condenado por las agresiones a peregrinas

El detenido, identificado por las autoridades como IFF, es conocido por haber sido condenado por las agresiones sexuales cometidas contra varias peregrinas del Camino de Santiago.

La Policía Nacional recuerda que aquellos hechos fueron esclarecidos por la Guardia Civil en el marco de la Operación Peregrina, una investigación iniciada en 2011 tras registrarse varias agresiones de características similares en distintos puntos del Camino de Santiago a su paso por las provincias de Palencia y León.

Según la información oficial, la investigación permitió identificar al autor gracias a una labor policial que se vio dificultada por el tiempo transcurrido entre las agresiones y por la nacionalidad extranjera de las víctimas. La operación concluyó con su detención, su ingreso en prisión y su posterior condena por las agresiones sexuales.