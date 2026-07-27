Una influencer acusa a su marido de ser un pedófilo y aparece muerta días después

La influencer estadounidense Sara Gilson, conocida por sus contenidos sobre moda y estilo de vida en redes sociales, ha muerto tras un suceso ocurrido en la ciudad de Owasso, en Oklahoma. El caso ha adquirido una enorme repercusión después de que, apenas once días antes, la creadora de contenido publicara un vídeo en TikTok en el que acusaba públicamente a su marido, Jeremiah 'Shawn' Duffey, de ser un pedófilo.

Según informó la revista People, Gilson fue hallada sin vida el pasado 23 de julio en su domicilio tras recibir varios disparos. Según las primeras informaciones difundidas por las autoridades, Duffey, del que se encontraba separada, se habría quitado posteriormente la vida con la misma arma. El Departamento de Policía de Owasso mantiene abierta la investigación y, por el momento, no ha clasificado oficialmente el caso como un homicidio-suicidio.

La alerta a los servicios de emergencia la dio uno de los hijos menores de la influencer, fruto de una relación anterior, que se encontraba en la vivienda cuando ocurrieron los hechos.

La denuncia que publicó en TikTok

La muerte de Gilson ha despertado un enorme interés porque se produjo pocos días después de que denunciara públicamente a su marido en TikTok. La influencer, que acumulaba más de 50.000 seguidores en esa red social y compaginaba la creación de contenido con su trabajo como estilista, se sumó el pasado 12 de julio a una tendencia viral en la que los usuarios recrean una supuesta entrevista para un documental de Netflix.

En ese vídeo escribía: "Preparándome para cuando Netflix estrene un documental sobre mi futuro exmarido, del que acabo de descubrir que es pedófilo". En la descripción de la publicación añadía: "Ojalá estuviera bromeando". El contenido supera ya los dos millones de visualizaciones.

Había solicitado una orden de protección

Tres días antes de su muerte, el 20 de julio, Gilson solicitó una orden de protección de emergencia contra Duffey. Según publicó el diario local The Oklahoman, en la denuncia afirmaba que su marido llevaba un arma de fuego, había "amenazado con suicidarse y se dio a la fuga".

La resolución judicial obligó al hombre a abandonar inmediatamente la vivienda familiar y le prohibió acercarse a menos de 100 yardas —unos 91 metros— tanto de Gilson como de su hija adolescente, también fruto de una relación anterior.

Los registros judiciales muestran además que la influencer ya había solicitado otras dos órdenes de protección contra él en 2021, aunque ambas fueron desestimadas después de que no compareciera ante el tribunal.

Otra denuncia por presuntos abusos sexuales

Ese mismo día, según The Oklahoman, la madre de una adolescente de 15 años presentó otra orden de protección contra Duffey. La denuncia sostenía que el hombre, de 48 años y entrenador del equipo juvenil de baloncesto de la menor, presuntamente la había besado y realizado tocamientos antes de que otro entrenador los sorprendiera mientras se encontraban a solas.

La denuncia también recoge que la joven había relatado otros comportamientos presuntamente inapropiados, entre ellos el envío de mensajes, una invitación a la habitación de hotel del entrenador durante un torneo de baloncesto y el ofrecimiento de dinero "para que guardara silencio".

Los últimos mensajes de la influencer

Tras hacer públicas las acusaciones contra su marido, Gilson continuó publicando vídeos en TikTok en los que dejaba entrever el complicado momento personal que atravesaba.

En una de esas publicaciones escribió: "Todo el mundo habla del amor romántico, pero nadie habla de cómo la amistad entre mujeres literalmente salva tu vida", junto a una de sus amigas.

Menos de 48 horas antes de su muerte compartió otro mensaje que hizo saltar las alarmas entre su comunidad virtual: "Que esa mierda nunca me vuelva a encontrar. Por favor, Dios #traumatok".

La muerte de la influencer ha provocado una oleada de mensajes de condolencia en redes sociales y la creación de una campaña de recaudación de fondos para ayudar a sus hijos. En la descripción de la iniciativa se afirma que "su repentina y desgarradora pérdida ha dejado a toda una comunidad de luto", aunque añade que "la mayor pérdida la sienten sus dos preciosos hijos, quienes ahora deberán enfrentar la vida sin su amorosa madre". El texto también recuerda que "sus hijos eran el centro de su mundo", que trabajaba duro para mantenerlos y que soñaba con ofrecerles la mejor vida posible.