Brutal agresión en Valencia: a prisión el argelino en situación irregular detenido tras dejar a su víctima en coma

Mientras la víctima se debate entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Fe de Valencia tras sufrir graves e irreversibles lesiones cerebrales, el presunto autor de la brutal agresión intenta justificar su conducta alegando un alto consumo de alcohol. Said L., un joven de 26 años de nacionalidad argelina y en situación irregular en el país, declaró ante la jueza que había bebido mucho esa tarde y que "no recuerda nada" de lo sucedido, acogiéndose a su derecho a responder únicamente a las preguntas formuladas por su letrado y mostrando una actitud esquiva durante el interrogatorio.

Los hechos se desencadenaron a las ocho y media de la tarde del pasado viernes en el barrio valenciano de San Marcelino, cuando el detenido arremetió de forma violenta, gratuita e inopinada contra Arturo C. G., de 47 años, un transeúnte a quien no conocía de nada y contra el que no tenía motivo alguno de disputa. Tres testigos presenciales han identificado al arrestado sin ningún tipo de duda como la persona que propinó multitud de puñetazos y patadas a la víctima.

Valencia otra vez.

Un marroquí con numerosos antecedentes destroza a un hombre que ya iba con el brazo roto.

La víctima hospitalizada.

Y mientras tanto, algunos siguen diciendo que no tiene nada que ver con la inmigración.

Yo ya no quiero vivir con esto.… — 🇪🇦 Mar Oliveira 🇪🇦 (@MarOliveira13) July 26, 2026

Este es Said Leksili, un argelino que ha dejado en estado crítico a un hombre español de 47 años. Lleva desde 2020 en España y acumula 18 detenciones. Nunca debería haber entrado en nuestro país. El hecho de que sea reincidente y no haya sido deportado es una muestra de la… pic.twitter.com/8ydPk2CJkb — vicmies (Victoria) (@vicmies1) July 28, 2026

En el auto de ingreso en prisión provisional dictado por la titular de la Sección de Instrucción número trece de los Juzgados de Valencia, la magistrada remarca la especial "crueldad" del agresor. Según consta en las actuaciones y en las grabaciones aportadas a la causa, el atacante se aprovechó de la vulnerabilidad del hombre, que llevaba un brazo escayolado, para golpearle por sorpresa y continuar pateándole la cabeza y saltando sobre su cráneo cuando ya yacía inerte e indefenso en el suelo.

Agentes de la Policía Local arrestaron en el mismo lugar de los hechos al sospechoso, quien ya acumula múltiples antecedentes penales. Tras la agresión, una unidad del SAMU trasladó de urgencia e inconsciente al herido al Hospital Doctor Peset, desde donde fue derivado a la uci de La Fe ante la extrema gravedad de su estado comatoso, a la espera de determinar si su evolución permite realizarle una intervención quirúrgica para salvarle la vida.

La causa se encuentra abierta provisionalmente por un delito de tentativa de homicidio o de asesinato. La representante del Ministerio Fiscal solicitó la prisión preventiva argumentando la gravedad de los hechos y el evidente riesgo de fuga del investigado al carecer de domicilio conocido e ir en situación irregular, postura respaldada por la acusación particular, que califica lo ocurrido como tentativa de asesinato a tenor de la brutalidad de las imágenes grabadas.