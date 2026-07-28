La Policía busca a cuatro encapuchados por el robo de monedas de oro en el Museo de Albacete

La Policía Nacional investiga el robo con fuerza cometido durante la pasada madrugada en el Museo Provincial de Albacete, de donde los autores sustrajeron, al menos, varias monedas de oro pertenecientes a colecciones arqueológicas. Los agentes tratan de identificar a los responsables, que huyeron del lugar tras acceder al edificio por la fuerza.

Según han confirmado fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, titular del Museo Provincial, las piezas robadas forman parte de colecciones cuya titularidad le corresponde.

Las primeras investigaciones apuntan a que los asaltantes accedieron al recinto tras saltar la valla perimetral y romper una de las ventanas del edificio. Varios vecinos aseguraron haber visto huir a cuatro personas encapuchadas, por lo que la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de localizarlas e identificar su participación en el robo.

Entre las piezas sustraídas habría monedas de oro procedentes de colecciones de distintos municipios, entre ellos Madrigueras.

Un coche incendiado

La investigación también trata de esclarecer si un vehículo incendiado durante la madrugada guarda relación con el asalto al museo.

Sobre las 00:18 horas, la Policía Local y los Bomberos de Albacete intervinieron para extinguir el incendio de un turismo en la carretera de Peñas. Las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de uno de los dos vehículos utilizados por los autores del robo para huir del lugar.