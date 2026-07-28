Hay noches que es mejor no salir de casa. Eso pensaron tres jóvenes de Elgoibar que se han hecho virales por su insólita ocurrencia tras terminar la fiesta que se pegaron los artistas entre pecho y espalda en la localidad vecina de Soraluze. Se lo estaban pasando tan bien que no llegaron al último autobús que conectaba ambos municipios y al verse sin transporte de madrugada, decidieron que había que encontrar la manera de volver a casa a toda costa. Andando les dio demasiada pereza y los taxis no eran una opción, ya que sus bolsillos fueron completamente devorados por los cocodrilos de la noche. ¿Solución? Utilizar flotadores e hinchables para regresar a su hogar navegando por el cauce del río Deba.

🦄 Tras salir de fiesta en Soraluze y perder el autobús, varios jóvenes de Elgoibar recorrieron diez kilómetros por el río Deba en flotadores hinchables. Una arriesgada aventura para volver a casa que no ha tardado en hacerse viral. #Deba #Gipuzkoa pic.twitter.com/IjdOFrZTaH — GipuzkoaGaur (@gipuzkoagaur) July 28, 2026

Para proteger sus pertenencias de valor, los jóvenes guardaron sus teléfonos móviles y carteras dentro de una bolsa impermeable improvisada para evitar que se mojaran durante la travesía. Un plan sin fisuras, pensaron cuando la última de sus neuronas se mantenía despierta a duras penas.

Su travesía, que abarcó una distancia aproximada de diez kilómetros, fue registrada en vídeo por los propios protagonistas en diferentes momentos de la noche. Estas imágenes no tardaron en compartirse masivamente en redes sociales, provocando tanto asombro como una gran indignación por lo peligroso de su misión y las consecuencias que podrían haber tenido.

En los documentos audiovisuales se puede apreciar cómo el grupo avanza a oscuras por el río Deba y afronta sucesivamente desniveles pronunciados y fuertes corrientes fluviales, lanzamientos directos al agua desde alturas considerables para salvar obstáculos y el peligrosísimo salto de agua de Saturixo, un punto crítico situado en el tramo entre Soraluze y Elgoibar que lograron superar sin que se haya detallado con precisión la maniobra exacta que tuvieron que llevar a cabo para realizarlo con éxito.

El suceso ha reabierto el debate en las redes sociales entre gente que se toma con humor la travesía de los intrépidos y los que están indignados al considerar a los protagonistas unos inconscientes que pudieron poner en peligro sus vidas.

Afortunadamente, el parte de incidencias confirmó que el grupo alcanzó el casco urbano de Elgoibar por sus propios medios y sin ningún tipo de daño personal, dejando tras de sí una de las imágenes más surrealistas de lo que llevamos de verano en España.