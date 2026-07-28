Macabro hallazgo en Francia: investigan la muerte de cinco bebés ocultos en cajas en la vivienda de una pareja

La policía francesa investiga el hallazgo de los cuerpos de cinco recién nacidos o fetos en la vivienda de una pareja en Orange, en el sureste de Francia, después de que la mujer diera a luz durante el fin de semana a un bebé sano tras un embarazo que, según las primeras informaciones, no habría sido detectado.

El descubrimiento se produjo cuando el marido de la mujer, que permanecía ingresada en el hospital tras el parto, registró la vivienda familiar y encontró uno de los cuerpos. Tras avisar a las autoridades, los investigadores localizaron posteriormente los restos de otros cuatro bebés en el interior de varias cajas.

Circunstancias de las muertes

Los agentes deberán establecer ahora la naturaleza exacta de los restos encontrados, así como las fechas y las circunstancias en las que se produjeron las muertes. La policía ha abierto una investigación y los primeros análisis forenses, incluida la práctica de autopsias, están previstos para este miércoles.

Según la Fiscalía de Carpentras, el marido fue quien descubrió los restos después de encontrar en la vivienda lo que parecían restos humanos. El hombre había llevado previamente a su esposa al hospital tras el parto, un nacimiento que se produjo en el domicilio antes de su traslado al centro sanitario.

Las pesquisas han quedado en manos de la Subdirección de Lucha contra la Criminalidad Organizada y la Delincuencia Especializada, encargada de avanzar en la investigación.

El matrimonio tiene otros dos hijos

La pareja reside en Orange y tiene otros dos hijos, de 8 y 12 años. La mujer permanece hospitalizada y, por el momento, no ha sido puesta bajo custodia policial.

Según las informaciones difundidas por medios franceses citados por EFE, el marido desconocía el embarazo de su esposa. La investigación deberá aclarar si existieron embarazos anteriores y en qué circunstancias se produjeron los fallecimientos.

El caso se conoció después de que la mujer, de 32 años, diera a luz durante el fin de semana a un bebé sano en su domicilio. Tras el parto, fue trasladada al hospital, momento en el que su marido revisó la vivienda y encontró el primer cuerpo.

Otros casos similares registrados en Francia

El suceso recuerda a otros episodios investigados recientemente en Francia relacionados con el hallazgo de recién nacidos fallecidos.

En febrero, una mujer fue detenida en Alto Saona después de que se localizaran dos bebés en un congelador. En 2022, las autoridades encontraron otros dos recién nacidos en circunstancias similares en Bédoin, también en el departamento de Vaucluse, donde se encuentra Orange.

Uno de los casos más graves conocidos en Francia fue el de Dominique Cottrez, condenada en 2015 a nueve años de prisión por la muerte de ocho recién nacidos. El tribunal reconoció entonces una alteración de su capacidad de discernimiento.

La investigación abierta ahora deberá determinar la identidad de los restos hallados en la vivienda de Orange y esclarecer los hechos ocurridos.