Menores de 12 años agreden a una niña en Huelva y difunden el vídeo: "Ahora no te pongas a llorar"

Cuatro menores de menos de 12 años increparon y agredieron a otra niña en Moguer (Huelva) mientras una quinta grababa la escena con un teléfono móvil. En los dos vídeos difundidos posteriormente a través de las redes sociales se observa cómo la víctima recibe puñetazos, patadas y tirones de pelo entre las risas y los comentarios de las menores presentes, según ha informado EFE.

En una de las grabaciones, una de las menores pregunta a la víctima por qué había hecho un determinado comentario y le espeta: "Ahora no te pongas a llorar", antes de propinarle varios golpes y una bofetada. Posteriormente, le recrimina que hubiera mencionado a su madre y le advierte: "A mi madre no la nombres y a mí tampoco".

La Guardia Civil ya ha identificado a las menores implicadas y ha remitido las diligencias a la Fiscalía de Menores de Huelva, después de que se presentara una denuncia tanto por la agresión sufrida por la víctima como por la posterior difusión de las imágenes en medios digitales.

El Equipo de Policía Judicial mantiene abierta una investigación sobre la difusión de los vídeos y sobre la publicación no autorizada de imágenes de otras menores que han sido señaladas públicamente como supuestas responsables de los hechos.

El CAA traslada el caso a la Fiscalía

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha puesto la difusión "masiva" de las imágenes en conocimiento de la Fiscalía y ha comunicado también los hechos a la Fiscalía de Criminalidad Informática. El organismo considera que el contenido podría afectar gravemente a los menores implicados y requerir la intervención de las autoridades competentes.

El Ayuntamiento abre un expediente

El Ayuntamiento de Moguer ha expresado "su más firme condena" y su "absoluto rechazo a cualquier forma de violencia, intimidación o acoso, ya sea de carácter físico, verbal o psicológico".

"Ninguna conducta que atente contra la dignidad, la integridad o el bienestar de una persona tiene cabida en nuestra sociedad y, especialmente, cuando afecta a menores de edad", ha señalado el Consistorio.

El Ayuntamiento ha calificado el caso como un hecho de "especial sensibilidad", tanto por la gravedad de lo ocurrido como por la edad de las personas implicadas, y ha precisado que el procedimiento "se encuentra bajo la tutela y supervisión del Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía de Menores".

En el ámbito de sus competencias, el Consistorio ha abierto un expediente relacionado con la investigación y está siguiendo las pautas marcadas por la Guardia Civil. También mantiene contacto con el instituto armado, que ha trasladado los hechos a la Policía Judicial.

Asimismo, el Ayuntamiento ha asegurado que desde el primer momento activó sus equipos de intervención psicológica y social para acompañar a las personas afectadas y atender las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo del proceso.