Brutal agresión a una socorrista por prohibir a una mujer bañarse con gafas de sol

Una socorrista de la piscina municipal de Palma del Río (Córdoba) resultó herida el pasado domingo después de sufrir una violenta agresión por parte de una usuaria a la que había llamado la atención por incumplir las normas de las instalaciones. La trabajadora recibió puñetazos, patadas y golpes con la base de una sombrilla, que le provocaron heridas que requirieron puntos de sutura, según han informado medios locales.

Los hechos ocurrieron ante decenas de bañistas, entre ellos numerosos niños y familias. El incidente comenzó cuando la socorrista advirtió a una mujer de que no podía bañarse con gafas de sol, una práctica prohibida por motivos de seguridad. Tras la llamada de atención, la usuaria se abalanzó sobre la trabajadora.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo la agresora agarra del pelo a la socorrista mientras la golpea repetidamente y la insulta. Aunque varias personas consiguieron separarlas en un primer momento, la mujer volvió a abalanzarse sobre la empleada apenas unos segundos después.

La Policía Local de Palma del Río tuvo que intervenir para controlar la situación. Como consecuencia de lo ocurrido, el Patronato Deportivo Municipal decidió cerrar las instalaciones durante la jornada del lunes al no disponer de efectivos suficientes para garantizar la seguridad del servicio.

El Ayuntamiento condena la agresión

El Ayuntamiento de Palma del Río y el Patronato Deportivo Municipal trasladaron su apoyo a la socorrista y al resto del equipo de las instalaciones y condenaron "de manera rotunda" la agresión. Ambos organismos recordaron que no se puede tolerar ningún comportamiento violento contra los trabajadores municipales.

La alcaldesa de la localidad, Matilde Esteo, confirmó que el enfrentamiento se originó después de que la socorrista recriminara a una usuaria que se estuviera bañando con gafas de sol. Según explicó la regidora, varias mujeres de una misma familia participaron en el ataque, que el comunicado municipal calificó de "grave, desagradable e inadmisible".

La Policía Local continúa practicando diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades. Por su parte, el Ayuntamiento ha reiterado su compromiso con la seguridad, el respeto y la protección de los trabajadores de las instalaciones municipales.