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Dos menores de 10 y 15 años fallecen atrapados por el fuego en su vivienda de Benalmádena

Los servicios de emergencias investigan el origen del siniestro en la localidad malagueña, donde los pequeños no lograron salir del inmueble.

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Los servicios de emergencias investigan el origen del siniestro en la localidad malagueña, donde los pequeños no lograron salir del inmueble.
Momento de la actuación de los bomberos. | EP

Dos menores de diez y quince años han perdido la vida este jueves a causa de un incendio registrado en un piso de la zona de Arroyo de la Miel, en el municipio malagueño de Benalmádena, tal y como han confirmado tanto el 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, como el propio Ayuntamiento de la localidad.

La voz de alarma saltó sobre las 05:40 de la madrugada, cuando varias llamadas al servicio de emergencias alertaron sobre el fuego originado en un inmueble de cuatro plantas situado en la calle Ónix, una situación que obligó a evacuar a los vecinos de dos de los pisos del edificio.

Rápidamente se movilizó un amplio dispositivo compuesto por el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Policía Nacional, la Policía Local y efectivos de bomberos procedentes de los parques de Benalmádena, Mijas y Fuengirola. Fuentes municipales indicaron mediante un comunicado que, al llegar al lugar de los hechos, los equipos de extinción se toparon con un fuego que se encontraba ya muy evolucionado.

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Los servicios de rescate actuaron con rapidez para evacuar a los atrapados por el incendio, pero trágicamente solo se pudo confirmar la muerte de los dos menores, mientras que la madre tuvo que ser atendida de urgencia y evacuada a un centro hospitalario en estado grave.

Además, las autoridades municipales informaron de que un bombero sufrió lesiones durante las labores del operativo y varios efectivos policiales y de extinción requirieron asistencia médica por haber inhalado humo. Ante este trágico suceso, el Consistorio de Benalmádena ha querido transmitir sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de los dos jóvenes.

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