Huida mortal en Cáceres tras saltarse un control: un fallecido, dos heridos y drogas en el vehículo

La Guardia Civil se encuentra investigando las causas de un trágico accidente acaecido este pasado viernes por la noche en las inmediaciones de Hervás, que se saldó con la muerte del copiloto de 46 años y dejó a los otros dos viajeros, ambos de 24 años, con lesiones de gravedad.

El suceso se desencadenó cuando una patrulla que realizaba un dispositivo preventivo en los accesos a la localidad apreció maniobras anómalas en el automóvil y, tras verificar la matrícula, constató que la documentación del turismo no estaba en regla.

A pesar de recibir las indicaciones claras para que detuviera la marcha, el conductor ignoró las órdenes de los agentes y se dio a la fuga de forma temeraria y a gran velocidad, sufriendo una grave colisión a muy poca distancia de la salida del municipio. La nota oficial emitida por la Benemérita detalla que el coche acabó saliéndose del trazado para terminar volcando con sus tres ocupantes dentro.

Las fuerzas de seguridad acudieron de inmediato para auxiliar a las víctimas mientras requerían la presencia urgente del cuerpo de bomberos y de los equipos de emergencias. Los profesionales sanitarios desplazados solo pudieron confirmar el deceso del hombre que ocupaba el asiento del acompañante, al tiempo que trasladaron al conductor y al tercer pasajero hasta el centro hospitalario debido a su delicado estado de salud.

Durante la inspección del vehículo accidentado, los agentes localizaron diversas sustancias estupefacientes en su interior, por lo que las diligencias continúan abiertas con el fin de esclarecer minuciosamente todo lo sucedido.