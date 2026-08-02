Cinco heridos al salir despedidos de una atracción de feria en Lieres

Cinco personas resultaron heridas de carácter leve durante la madrugada de este domingo al sufrir un accidente en una atracción de feria instalada en la localidad asturiana de Lieres, en el concejo de Siero. Los afectados salieron despedidos de la atracción en plenas fiestas del municipio.

El Centro de Coordinación de Emergencias del Principado de Asturias recibió el aviso a las 2:21 horas, después de que varios testigos alertaran de que varias personas habían caído de una atracción ferial.

Los cinco heridos —tres mujeres y dos hombres— fueron atendidos en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), todos ellos con lesiones de carácter leve.

Hasta la feria se desplazaron siete efectivos de Bomberos del SEPA con base en La Morgal, que comprobaron que no había ninguna persona atrapada y colaboraron en la evacuación de los heridos hasta las ambulancias.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) movilizó tres ambulancias de soporte vital básico, con base en Nava, Siero y Oviedo, además de una UVI móvil. La Guardia Civil y la Policía Local también acudieron al lugar para hacerse cargo de la situación.