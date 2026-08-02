Detienen al presunto autor del incendio que obligó a desalojar el centro comercial La Vaguada de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han logrado arrestar durante la madrugada de este domingo al supuesto responsable del incendio ocurrido el sábado en las instalaciones de La Vaguada, situadas en el barrio del Pilar del distrito de Fuencarral en la capital. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad ha permitido que el sospechoso fuera interceptado apenas unas horas después de que se declararan las llamas.

Según ha informado de manera oficial la Jefatura Superior de Policía de Madrid, efectivos adscritos al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se encontraban patrullando la zona tras el suceso cuando localizaron a un individuo agazapado en las inmediaciones del recinto. El sujeto se escondía entre los automóviles estacionados en los aledaños y mostraba una evidente actitud evasiva al percatarse de la presencia de los coches patrulla, lo que levantó de inmediato las sospechas de las autoridades.

Tras proceder a su intercepción y posterior identificación, los funcionarios policiales pudieron corroborar que se trataba de la misma persona que presuntamente había originado las llamas durante la tarde anterior. Ante estas evidencias, el individuo fue inmediatamente privado de libertad y trasladado a dependencias policiales, donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial para responder por sus actos.

El suceso que alteró la normalidad comercial del fin de semana tuvo lugar en torno a las 17:30 horas del sábado. El foco se originó en la zona de contenedores habilitada para las labores de carga y descarga, ubicada en la planta baja. Cabe recordar que este histórico complejo cuenta con cerca de dos centenares de comercios y una extensión de 85.000 metros cuadrados, siendo un lugar de paso para más de 25 millones de visitantes cada año, lo que subraya la gravedad potencial del incidente.

Fuentes de Emergencias Madrid han confirmado que el humo generado por la combustión invadió rápidamente diversas áreas, obligando a poner en marcha el protocolo de evacuación. El desalojo se llevó a cabo de forma ordenada gracias a la coordinación entre el personal de seguridad privada, la Policía Municipal y la propia Policía Nacional, garantizando la integridad de todos los presentes. Hasta nueve dotaciones de Bomberos Madrid se personaron en el lugar de los hechos para sofocar las llamas y ventilar los espacios afectados de forma eficiente.

‼️Desalojado el C.C La Vaguada por un incendio de contenedores de cartón, plásticos y embalajes en zona de carga y descarga. #FuencarralElPardo 👉🏻Intervienen 9 dotaciones de @BomberosMad que extinguen y controlan rápidamente el fuego, con mucha carga de humo. pic.twitter.com/19QC0sZLYN — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 1, 2026

Afortunadamente, pese a la magnitud que sugiere un desalojo de estas características en un espacio tan concurrido, no hubo que lamentar desgracias personales. Los sanitarios de Samur-Protección Civil se desplegaron en el perímetro de manera preventiva y únicamente tuvieron que asistir a un trabajador del equipo de vigilancia por una intoxicación de carácter leve a causa de la inhalación de humo, sin que precisara ser trasladado a ningún centro hospitalario.