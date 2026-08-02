Trágico accidente en Italia: cinco muertos y 27 heridos en un choque frontal

Cinco personas han muerto y 27 han resultado heridas este domingo al colisionar un autobús y una autocaravana en una carretera estatal de la provincia de Rieti (región de Lacio, centro de Italia), en un accidente en el que se han visto implicados otros tres vehículos, informan medios locales.

El siniestro ocurrió en la carretera estatal 79 a la altura del municipio de Colli sul Velino, en la frontera con la región de Umbría, cuando un autobús que circulaba en dirección a Terni y una autocaravana que iba en sentido contrario chocaron frontalmente, lo que provocó la implicación de otros vehículos.

Sono 27 le persone ferite nel grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio al confine tra Lazio e Umbria sulla statale 79 'Ternana'che ha coinvolto un pullman,un camper e 3 automobili, provocando 5 morti. La statale in direzione Terni e Rieti,è chiusa.Ora un forte acquazzone. pic.twitter.com/qALndSTQMh — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) August 2, 2026

En el lugar del accidente, cuyas causas aún se desconocen, se encuentran los servicios de emergencia y bomberos que procedieron a evacuar a los pasajeros del autobús y del resto de vehículos.

En el siniestro han fallecido tres pasajeros del autobús y dos de la autocaravana, y otras 27 personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad. Varias ambulancias aéreas se desplazaron a la zona para trasladar a los heridos más graves a hospitales de Umbría y Lacio, informa el periódico Corriere della Sera.

La carretera ha sido cortada al tráfico para facilitar las operaciones de rescate, lo que ha provocado retenciones en la circulación.