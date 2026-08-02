Un conductor resulta herido grave al perder el control del coche tras la picadura de una avispa

Un hombre ha resultado herido grave este lunes tras volcar con su vehículo en la localidad de Linares, en el concejo de Lena, después de sufrir la picadura de una avispa, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 9.55 horas. En la llamada se indicó que el conductor había sido picado por una avispa y, a continuación, había sufrido un vuelco con el vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del SEPA del parque de Mieres y una UVI móvil del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). Posteriormente, y a petición del equipo sanitario, también fue movilizado el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado.

Tras ser atendido en el lugar, el herido fue izado mediante una operación de grúa al helicóptero y evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La Guardia Civil también fue informada del accidente.