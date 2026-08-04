Fin al misterio de la urna funeraria de Benidorm: la dejaron en la taquilla del súper por estar de obras en casa

La historia de la urna con cenizas encontrada en una taquilla de un supermercado de Benidorm ya tiene explicación. La Policía Local ha localizado este martes a los familiares de la persona fallecida y les ha devuelto la urna tras identificarles mediante consultas en bases de datos policiales.

La familia había dejado la urna en una de las taquillas del establecimiento porque consideraba que era un lugar seguro mientras realizaba obras en su vivienda. Sus miembros desconocían, además, que la taquilla donde la habían depositado había sido abierta.

El hallazgo de las cenizas se produjo este pasado lunes, cuando la encargada del supermercado revisaba las taquillas que utilizan los clientes para guardar sus pertenencias. Al encontrar la urna funeraria, el establecimiento avisó a la Policía Local, que se hizo cargo de ella e inició las gestiones para localizar a sus propietarios.

Los agentes difundieron incluso una imagen del recipiente para solicitar la colaboración ciudadana, aunque finalmente no fue necesario recurrir a ella para resolver el caso. Las consultas realizadas por la Policía permitieron identificar a los familiares de la persona fallecida y entregarles la urna apenas un día después del hallazgo.

En caso de que finalmente no hubiese sido posible localizar a los familiares, el cuerpo policial tenía previsto trasladar la urna al cementerio municipal de Benidorm, según indicó su portavoz, Quique Tortos.