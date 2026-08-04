Misterio en Benidorm: encuentran una urna con cenizas en la taquilla de un supermercado

La Policía Local de Benidorm ha iniciado las gestiones para localizar a los familiares de una persona fallecida cuyas cenizas fueron encontradas en una urna dentro de una taquilla de un supermercado de la localidad alicantina.

El hallazgo se produjo este lunes, cuando la encargada del establecimiento revisaba las taquillas que utilizan los clientes para guardar sus pertenencias. Fue entonces cuando encontró una urna funeraria con cenizas y el supermercado alertó a la Policía Local.

Los agentes se han hecho cargo de la urna y están realizando gestiones para tratar de identificar a los posibles familiares de la persona fallecida. Por el momento, según ha explicado el portavoz de la Policía Local, Quique Tortosa, no han conseguido localizar a ningún familiar.

La Policía Local ha recurrido a la colaboración ciudadana para intentar resolver la situación. Para ello, ha difundido una imagen de la urna a través de sus redes sociales y ha pedido que cualquier persona que pueda reconocerla o conozca a quien la esté buscando contacte con el cuerpo policial.

El objetivo de las gestiones es localizar a los propietarios y devolverles las cenizas de la persona fallecida.

La Policía Local ha acompañado la difusión de la imagen con un mensaje en el que señala que "no es un objeto cualquiera" y pide compartir la publicación para facilitar que la urna pueda regresar con sus familiares.

El cuerpo municipal de seguridad considera que detrás de la urna hay una familia que puede estar tratando de recuperarla, por lo que ha optado por hacer público el hallazgo y solicitar la ayuda de los ciudadanos.

La urna podría acabar en el cementerio

Los agentes continúan con las gestiones para identificar a los familiares de la persona fallecida. La Policía Local no ha informado de las circunstancias por las que la urna terminó en una de las taquillas del supermercado.

En caso de que finalmente no sea posible localizar a los familiares, el cuerpo policial tiene previsto trasladar la urna al cementerio municipal de Benidorm, según ha indicado su portavoz.

Hasta entonces, la Policía Local mantiene abierta la búsqueda y solicita que cualquier persona que pueda aportar información sobre la urna se ponga en contacto con los agentes.