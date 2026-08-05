Tragedia en el cuartel de Llanes: asesina a su expareja y es abatido

Una agente de la Guardia Civil de Llanes ha fallecido este miércoles tras ser disparada por su expareja —también miembro del Cuerpo destinado en la Comandancia de Zamora— en el cuartel llanisco poco antes de las 13:30 horas.

Según información de RTPA recogida por Europa Press, la agente fallecida, en servicio, estaba en trámites de divorcio con el presunto agresor, compañero de cuartel con el que además tenía dos hijas en común.

En el mismo incidente, otro agente ha resultado herido grave por arma de fuego al intervenir en auxilio de la víctima, que se encontraba incluida en el sistema VdG.

Según ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado, el agresor ha disparado contra la agente y, acto seguido, ha herido de gravedad al compañero que ha acudido en su ayuda.

Durante su huida, el autor ha abierto fuego contra otros efectivos presentes en las dependencias. Estos han repelido el ataque con sus armas reglamentarias, como resultado de lo cual el agresor ha quedado herido grave.

Tan solo unos momentos después, el agente ha fallecido como consecuencia de los disparos que recibió por otros agentes que intentaron que no huyera y repeler la agresión a la víctima.