Muere la madre de los dos menores fallecidos en el incendio de Benalmádena

La madre de los dos menores de 10 y 15 años que fallecieron en un incendio ocurrido en un edificio de Arroyo de la Miel, en Benalmádena (Málaga), ha muerto este martes después de permanecer ingresada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La mujer fue trasladada al centro hospitalario tras resultar afectada por el incendio declarado durante la madrugada del pasado jueves 30 de julio en una vivienda de la calle Ónix. Los servicios de emergencia confirmaron entonces el fallecimiento de sus dos hijos y atendieron a la madre, que presentaba un pronóstico grave.

El fuego comenzó alrededor de las 05:40 horas en un piso situado en un edificio de cuatro plantas del núcleo de Arroyo de la Miel. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas alertando del incendio y se procedió al desalojo de dos plantas del inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Bomberos de Benalmádena, Mijas y Fuengirola, además de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Según informó el Ayuntamiento de Benalmádena, los bomberos encontraron a su llegada las llamas "muy avanzadas" y tuvieron que intervenir para rescatar a varias personas atrapadas por el fuego.

Durante el operativo de rescate se confirmó el fallecimiento de los dos menores que se encontraban en la vivienda. La madre fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada posteriormente al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde permaneció ingresada hasta su fallecimiento. La investigación deberá determinar las circunstancias que provocaron el incendio en esta vivienda de Benalmádena.

El dispositivo desplegado para controlar el incendio también dejó varios afectados entre los profesionales que participaron en la intervención. Uno de los bomberos que acudió al inmueble resultó herido durante las labores de rescate, mientras que varios agentes de policía y otros bomberos necesitaron atención médica por inhalación de humo.