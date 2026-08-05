Un hombre de 62 años mata a un joven de 20 en Valencia y confiesa el crimen

Un hombre de 62 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de un joven de 20 años en un local de la calle de los Hierros, en Valencia. Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:30 horas de este miércoles y, tras el suceso, el arrestado realizó una llamada al 091 en la que aseguró haber matado a otra persona, lo que activó el dispositivo policial.

Después de recibir el aviso, la Policía Nacional puso en marcha el protocolo correspondiente y desplazó hasta el lugar varias dotaciones, entre ellas agentes del grupo de Homicidios y de la Policía Científica. Los policías confirmaron en el establecimiento la presencia del cadáver de un joven y procedieron a la detención del supuesto autor de los hechos en el propio local.

La víctima recibió un golpe con un objeto metálico

La víctima es un joven de 20 años y nacionalidad colombiana, la misma que la del detenido. Según las primeras investigaciones, el fallecimiento se habría producido tras recibir un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente metálico.

Los agentes localizaron ese objeto en el escenario del crimen y lo han incorporado a las diligencias como posible arma utilizada en la agresión. La Policía Científica ha iniciado la recogida de pruebas en el establecimiento y en las zonas próximas para tratar de reconstruir lo ocurrido.

Los investigadores trabajan ahora para determinar las circunstancias del homicidio y esclarecer qué sucedió antes de la agresión mortal. Por el momento, no han trascendido detalles sobre la relación entre el detenido y la víctima ni sobre el posible motivo del ataque. La Policía trata de determinar si existió una planificación previa o si se produjo tras algún tipo de enfrentamiento dentro del local.

El testimonio del detenido, junto con los indicios recogidos por los agentes y las declaraciones que puedan aportar vecinos u otras personas que estuvieran en la zona, serán claves para avanzar en la investigación. El arrestado permanece bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial en Valencia. La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias para esclarecer completamente el homicidio.