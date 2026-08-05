Una madre evita in extremis que dos marroquíes se lleven mar adentro a su hija en la playa del Postiguet

Una madre evitó este lunes que un hombre se adentrara en el mar con su hija de cuatro años en la playa del Postiguet de Alicante. Los dos sospechosos fueron detenidos después por la Policía Local.

Según informa el diario Las Provincias, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:15 horas, cuando una mujer de nacionalidad rusa se encontraba en el Postiguet con sus dos hijas, de cuatro y 12 años, y una amiga. Dos hombres de origen marroquí, de unos 30 años, llevaban un tiempo en las inmediaciones del lugar donde se encontraba la familia, según fuentes conocedoras de la intervención citadas por el medio.

La madre se lanzó al agua

En un momento determinado, uno de los hombres habría agarrado a la niña de cuatro años y comenzado a introducirse con ella en el agua. A pocos metros se encontraba el segundo sospechoso, que permanecía dentro del mar.

La madre se percató de lo ocurrido y entró rápidamente en el agua. Tras forcejear con el hombre, consiguió recuperar a su hija de cuatro años.

Los dos sospechosos no se alejaron de la playa por la arena después del incidente. De acuerdo con la información publicada por Las Provincias, continuaron desplazándose por el agua mientras trataban de alejarse de la zona.

La mujer avisó entonces a los agentes de la Policía Local que se encontraban realizando labores de vigilancia en la playa del Postiguet.

Detenidos cuando salieron del mar

Los policías localizaron a los dos hombres todavía dentro del agua y esperaron a que salieran del mar para interceptarlos. Una vez fuera, ambos fueron detenidos.

Los arrestados quedaron posteriormente a disposición de la Policía Nacional, que se hizo cargo de las diligencias para esclarecer lo sucedido.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente y las actuaciones concretas de los dos detenidos.

Otra bañista denunció que la siguieron

Durante la intervención policial, otra mujer, de nacionalidad serbia, se acercó a los agentes después de reconocer a los dos detenidos.

Según su testimonio, los mismos hombres la habían seguido minutos antes mientras se encontraba bañándose en la playa. La mujer manifestó además que uno de ellos habría intentado realizarle tocamientos de carácter sexual.

Este segundo relato fue incorporado a las diligencias abiertas para esclarecer los hechos ocurridos durante la tarde en el arenal alicantino.

La intervención se produjo en una de las playas urbanas más frecuentadas de Alicante durante la temporada de verano. El dispositivo de vigilancia de la Policía Local permitió localizar a los dos sospechosos mientras todavía permanecían en el agua.

El incidente se produce después de que en las últimas semanas se registraran otras actuaciones policiales relacionadas con presuntas agresiones sexuales en la playa del Postiguet.

Según la información publicada previamente por el diario Las Provincias, tres hombres fueron detenidos en diferentes actuaciones por hechos de esta naturaleza registrados en el mismo arenal en un periodo de pocos días.

Entre los episodios investigados figuraban presuntos abusos y tocamientos que se habrían producido tanto en la arena como dentro del agua.