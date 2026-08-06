El asesino de la guardia civil en Llanes acumulaba "varios procesos penales"

El guardia civil que ayer asesinó a su expareja, también agente del instituto armado, en el cuartel de Llanes tenía en trámite "varios procesos penales" en el juzgado de esta localidad, según ha señalado este jueves el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro.

Recordemos que Laura Cruz, de 50 años, fue asesinada en el cuartel de Llanes por su expareja, Dámaso F.S., de 49, -condenado en sentencia firme por violencia machista-, quien fue abatido por los disparos efectuados por sus compañeros para repeler la agresión. Ambos tenían un hijo de 18 años y dos gemelas de 14.

El presunto agresor, que tenía expedientes abiertos por violencia machista, accedió al cuartel de Llanes poco antes de las 13:30 horas y en el cruce de disparos un teniente resultó herido grave de bala en una pierna.

En declaraciones a los periodistas durante una concentración de condena ante el Ayuntamiento de Oviedo, que se ha replicado en el resto de corporaciones asturianas, Chamorro ha señalado que el agente del instituto armado "tenía varios procesos penales en el Juzgado de Llanes que se estaban tramitando" y también por el "incumplimiento de los acuerdos" de la sentencia de separación, además de "precedentes por violencia de género".

El presidente del TSJA ha manifestado que desde el juzgado de primera instancia y de instrucción de Llanes y el Juzgado de Violencia de Gijón "se están haciendo todos los trámites lo más rápido posible".

"Este asesinato es una barbarie que quiero condenar expresamente y trasladar las condolencias tanto a las familias, por supuesto, a los hijos de la víctima y también a la Guardia Civil que tanto lucha contra esta lacra de la violencia de género", ha apuntado.

Chamorro ha apuntado que el "culpable es el que comete los hechos" y que no le consta que haya habido "ningún fallo" en el sistema tras señalar que el agresor robó un arma a un compañero en un cuartel de la Guardia Civil y se introdujo "subrepticiamente en otro cuartel a más de 300 kilómetros de distancia".