La espeluznante detención del asesino de Benahavís: confiesa el crimen en un diario e intenta suicidarse

Una mujer de 45 años y de origen húngaro, identificada como M. P., fue trágicamente asesinada el pasado 21 de julio en su vivienda de la urbanización Los Arqueros y Las Jacarandas, en el municipio malagueño de Benahavís. La voz de alarma la dio una vecina que, tras escuchar los desesperados gritos de auxilio de la víctima, observó a un hombre salir apresuradamente del inmueble y logró grabarlo con su teléfono móvil justo antes de que se diera a la fuga en un vehículo. Al llegar al lugar, los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer, cuyo cuerpo fue hallado semidesnudo, con la camisa y el sujetador rotos, y con una profunda herida de arma blanca en el cuello.

A raíz de este terrible suceso, la Guardia Civil desplegó una intensa investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero del sospechoso. Aunque en un primer momento los investigadores descartaron públicamente la hipótesis de un crimen machista al considerar al agresor como un simple conocido, las pesquisas posteriores confirmaron que ambos habían mantenido una relación sentimental entre los años 2018 y 2020. Tras la ruptura, el hombre regresó a su país, pero con el tiempo retomaron el contacto y en el momento del crimen compartían piso.

Tras la agresión mortal, el sospechoso emprendió una huida que llevó a las fuerzas de seguridad a localizar su automóvil abandonado en el término municipal de Marbella. Las pistas indicaron que se había adentrado en una zona de monte en el municipio de Istán para ocultarse de las autoridades.

La búsqueda por el terreno forestal culminó el viernes 31 de julio. Antes de ser interceptado, el fugitivo dejó en los accesos a la vivienda de un amigo un diario manuscrito redactado de su propio puño y letra durante sus días a la fuga, en el que confesaba explícitamente la autoría del crimen. Poco después, en el marco de las batidas realizadas en el bosque, los agentes lo localizaron tumbado junto a un bancal.

Al verse acorralado y completamente rodeado por los efectivos policiales, el hombre intentó quitarse la vida provocándose un corte en el cuello con un cúter que llevaba en la mano. Los propios agentes de la Guardia Civil le prestaron los primeros auxilios de inmediato para estabilizarlo hasta la llegada de la asistencia médica. Tras evacuarlo inconsciente al Centro de Salud de Istán y posteriormente al Hospital Costa del Sol, recibió el alta médica al día siguiente.

🚨 DETENCIÓN POR ASESINATO | Presunto autor de la muerte violenta de una mujer en #Benahavís (Málaga) el 21 de julio.

🔹 Huyó tras los hechos y fue localizado posteriormente en el monte de Istán. Al verse rodeado se cortó en el cuello con un cúter y fue auxiliado.

🔹 Se le… pic.twitter.com/qwQQ4qraXL — Guardia Civil (@guardiacivil) August 6, 2026

A través de un comunicado oficial difundido también en sus canales y redes sociales, la Guardia Civil confirmó la detención y la imputación formal del arrestado por los delitos de asesinato y agresión sexual en el ámbito de la violencia de género, decretándose su ingreso directo en prisión provisional.