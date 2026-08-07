Fin al secuestro de Oviedo: la Policía rescata a la niña de 5 años y detiene a su madre

Dos personas han sido detenidas por su presunta participación en la sustracción de la niña de cinco años hace más de tres meses por su familia biológica en Oviedo, entre ellas la madre de la menor, ha informado la Policía Nacional.

Los agentes han localizado este viernes en un asentamiento de la localidad de Llanera a la niña cuya desaparición se investigaba desde el pasado mes de abril, tras ser sustraída durante una visita con su familia biológica en un punto de encuentro familiar de Oviedo.

Recordemos que la menor mantenía contactos periódicos con su familia biológica en un punto de encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida y la sustracción se produjo el 30 de abril, cuando agredieron a la educadora que estaba supervisando uno de esos encuentros y se llevaron a la menor.

En un comunicado, la Policía Nacional ha informado de que ha localizado este viernes y puesto a salvo a la menor, tras una investigación en la que se constató que la niña había permanecido en diferentes lugares del norte de España, lo que ha dificultado su localización.

El dispositivo se ha iniciado a las 08:00 horas de este viernes, con la entrada y registro de varios inmuebles del asentamiento, a pocos kilómetros de Oviedo, y los agentes han localizado a la niña, junto a su madre y su hermano, también menor de edad.

Dos detenidos, entre ellos la madre

En el marco de la operación Centinela, dos personas han sido detenidas por su presunta participación en la sustracción de la menor, entre ellas su madre. Además, según ha señalado la Policía Nacional, el entorno familiar de la niña ha dificultado en todo momento la investigación y la localización.

Durante estos meses, este cuerpo ha mantenido abiertas diferentes líneas de investigación, en coordinación con otras unidades policiales tanto de Asturias como de otras comunidades, en especial con la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, hasta conseguir determinar que la menor podría encontrarse junto a su madre en un asentamiento de la zona de Llanera.

Una vez determinada su posible ubicación, la Policía Nacional puso en marcha un amplio dispositivo para proceder a su localización y garantizar su puesta a salvo.

En él han participado agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial (UFAM), la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la IX Unidad de Intervención Policial y la Unidad de Medios Aéreos de la Jefatura Superior de Asturias, junto con efectivos de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Langreo.

Dentro del dispositivo, la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional ha prestado un apoyo relevante mediante el empleo del helicóptero, cuya intervención ha resultado 'clave' para el desarrollo de las labores de localización.

En el operativo policial desplegado desde la sustracción, el pasado mes de junio fue detenido el padre de la niña en un poblado del municipio de Siero, aunque posteriormente fue puesto en libertad.