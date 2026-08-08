La Guardia Civil rescata a una madre y su hijo de 4 años tras caer por un barranco en Granda

Un vehículo con tres pasajeros cayó por un desnivel de unos 20 metros en Soportújar (Granada) quedando suspendido milagrosamente entre las ramas del terreno. La patrulla de la Guardia Civil que se encontraba por la zona, descendió por el barranco y logró extraer con éxito a una madre y a su hijo de cuatro años mientras el automóvil amenazaba con deslizarse ladera abajo.

El suceso se produjo en un tramo abrupto y de acceso sumamente complejo. Tras precipitarse por el precipicio, la vegetación fue lo único que frenó el vehículo, dejándolo encarado en una pendiente inestable. Conscientes del peligro inminente de despeñamiento, los agentes no dudaron en comenzar con las labores de rescate, alcanzando el turismo y asegurando en un primer momento al menor y a su madre, a quienes evacuaron hacia una zona segura.

La Guardia Civil rescata a una madre y su hijo tras caer por un barranco en Granda pic.twitter.com/qphy3OqcZX — Libertad Digital (@libertaddigital) August 8, 2026

Durante las labores iniciales de inspección, los Guardias Civiles detectaron que el tercer viajero se hallaba atrapado y sin conocimiento en el interior del vehiculo a causa del violento impacto. Los efectivos mantuvieron la atención primaria del herido y aseguraron la zona hasta la llegada de las dotaciones de bomberos, quienes desplegaron el operativo de rescate para liberar al ocupante inconsciente. La actuación coordinada de los distintos servicios de emergencia permitió completar el rescate de las tres personas implicadas en el accidente.