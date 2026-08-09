Casi 400 atrapados en la ciudad japonesa de Azumino tras un deslizamiento de tierra

Casi 400 personas se quedaron varadas este sábado en la localidad japonesa de Azumino, en la prefectura de Nagano (centro de Japón), tras un deslizamiento de tierras que bloqueó una de las carreteras locales, recoge la cadena de televisión pública NHK.

El corrimiento se produjo en torno a las 20:00 hora local (11:00 GMT), y este domingo las autoridades de la prefectura acudieron a la zona a inspeccionar la situación.

Hasta el momento no se han registrado heridos en el incidente.

La carretera bloqueada conecta la ciudad con el complejo de montaña de aguas termales Nakabusa Onsen, y entre las personas atascadas se encuentran huéspedes del complejo y montañistas, detalló por su parte la agencia japonesa de noticias Kyodo.

Según NHK, el hecho se produjo por las fuertes lluvias, que generaron una gran corriente de barro que llegó a destruir uno de los puentes de la zona, además de bloquear la carretera principal.