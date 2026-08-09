La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de robo con intimidación después de ser sorprendido cuando intentaba cambiar 3.489 euros en monedas por billetes en un centro comercial de la ciudad.

El dinero procedía presuntamente del robo de varias máquinas tragaperras de un bar del barrio de Pajarillos, cometido durante la madrugada del jueves 6 de agosto.

En la tarde del mismo día, el personal de seguridad de un centro comercial alertó a la Policía Nacional después de observar que un hombre utilizaba una máquina de cambio para transformar una gran cantidad de monedas en billetes.

La situación generó sospechas entre los responsables de seguridad, que avisaron a los agentes. A su llegada, los policías identificaron al individuo y comprobaron que se trataba presuntamente del autor del robo ocurrido horas antes en un establecimiento del barrio de Pajarillos.

Amenazó a una trabajadora del bar

Según la denuncia presentada, una trabajadora se encontraba en el interior del establecimiento cuando fue amenazada con un objeto punzante por un hombre que permanecía oculto en el local.

El individuo le exigió que abriera la puerta para facilitar su huida después de haber cometido el robo. Durante el asalto, el presunto autor habría forzado varias máquinas tragaperras y sustraído de su interior 3.489 euros en monedas.

Tras identificarlo como presunto responsable de los hechos, los agentes procedieron a su detención por un delito de robo con intimidación. El hombre fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado. Una vez finalizadas las diligencias, quedó a disposición de la autoridad judicial. El juez decretó finalmente su puesta en libertad.