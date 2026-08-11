Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en su domicilio en Toro (Zamora)

La Guardia Civil ha detenido a los padres de una bebé de tres meses que falleció durante la madrugada del pasado domingo en su domicilio de Toro (Zamora) por causas que todavía no han sido determinadas.

Según han informado la Subdelegación del Gobierno y fuentes de la Guardia Civil, los servicios sanitarios recibieron el aviso del fallecimiento a las 12:45 horas del domingo.

Un familiar que se encontraba a cargo de la niña comunicó a los sanitarios que la bebé había muerto durante la noche por causas desconocidas.

Al no poder certificarse que se tratara de una muerte natural, se activó la comisión judicial. Hasta el domicilio se desplazaron el juez de guardia, un forense y efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil para investigar las circunstancias del fallecimiento.

La juez ordenó detener a los padres

El levantamiento del cadáver se produjo a las 15:18 horas del domingo, después de que los investigadores realizaran una inspección ocular del domicilio.

Tras estas actuaciones, la juez del Tribunal de Instancia de Toro que se hizo cargo de las diligencias ordenó la detención de los padres de la menor hasta que se completaran las actuaciones destinadas a determinar las circunstancias y la causa del fallecimiento de la bebé.

La autopsia se realizó el lunes

La autopsia de la menor se practicó durante la mañana del lunes. Este martes está previsto que los padres pasen a disposición judicial, donde la juez deberá decidir si quedan en libertad o si se adoptan otras medidas.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias concretas de la muerte. Las diligencias y la investigación judicial permanecen bajo secreto, por lo que no se conocen más detalles sobre el caso.