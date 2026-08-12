Detenido tres veces en 25 días un menor acogido por el Gobierno de Aragón

Un menor extranjero no acompañado acogido en un centro del Gobierno de Aragón ha sido detenido por tercera vez en 25 días por su presunta participación en varios robos cometidos en Zaragoza capital. Las víctimas de los tres asaltos fueron mujeres de avanzada edad y, según ha informado la Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar y Familia del Ejecutivo aragonés, en las distintas intervenciones policiales también se le imputaron delitos de resistencia a la autoridad.

El menor, de origen argelino, permanece interno desde el pasado 1 de abril en el Centro de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Zaragoza (CATIM). Su fecha declarada de nacimiento es el 1 de noviembre de 2008, por lo que alcanzará la mayoría de edad en menos de tres meses.

El objetivo: las cadenas de oro

La última detención tuvo lugar el domingo 9 de agosto. Según la información facilitada por el Gobierno de Aragón, el menor está acusado de haber empujado a una mujer de avanzada edad para arrancarle las cadenas de oro que llevaba.

Varios testigos comunicaron a la Policía que el presunto autor había huido del lugar y había entrado posteriormente en el centro de menores CATIM. Los agentes acudieron al recinto y procedieron a su detención después de que, según la misma fuente, se enfrentara a los policías.

En esta intervención también se le imputó un delito de resistencia a la autoridad y los agentes le intervinieron distintas sustancias estupefacientes.

Los otros incidentes

El 16 de julio, el menor fue detenido acusado de un robo con violencia de una cadena de oro a una mujer de edad avanzada. Los agentes que llevaron a cabo el arresto encontraron en su poder pastillas estupefacientes.

Tres días después, el 19 de julio, volvió a ser detenido por otro asalto. En esta ocasión, según el Gobierno de Aragón, habría atacado a una anciana en la calle con un spray de pimienta para robarle una cadena de oro.

Durante esta segunda intervención, el menor presentaba, según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico, síntomas evidentes de estar drogado. Los agentes le intervinieron hachís.

A estos episodios se suma un registro policial realizado hace aproximadamente tres semanas. En él se le encontró un teléfono móvil que contenía fotografías del propio menor mostrando joyas y dinero en efectivo.

El Gobierno de Aragón señala que la actitud del menor ante los agentes fue desafiante y agresiva durante las intervenciones, aunque tras cada una de ellas el menor quedó en libertad y fue devuelto al centro de acogida en el que permanece interno.