El horror de unos niños en Palma: abandonados en una casa llena de cucarachas y basura

La Policía Nacional ha detenido en Palma a los padres de varios menores como presuntos autores de un delito de abandono después de comprobar las condiciones de insalubridad de la vivienda en la que residían los niños. Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) encontraron cucarachas, restos de comida, suciedad y residuos repartidos por distintas estancias.

La investigación se inició después de que los agentes recibieran información sobre una posible situación de riesgo para varios menores que vivían en un domicilio de Palma.

La comunicación advertía de que la vivienda presentaba unas condiciones de higiene y salubridad "muy deficientes". Entre las circunstancias señaladas figuraban la presencia de abundantes cucarachas, acumulación de grasa y suciedad y restos de comida y otros residuos repartidos por el inmueble.

Los investigadores se pusieron inicialmente en contacto con el Servicio de Protección de Menores, cuyos técnicos ya tenían conocimiento de la situación y se disponían a iniciar sus propias actuaciones.

Cucarachas en distintas zonas de la vivienda

Los agentes acudieron el pasado lunes al domicilio para comprobar directamente las condiciones en las que se encontraban los menores.

Durante la inspección, los policías constataron que la vivienda continuaba en unas "pésimas" condiciones de salubridad. Encontraron ropa, enseres y distintos objetos tirados por las estancias.

También observaron cucarachas en paredes, puertas, suelo y mobiliario. Los restos de comida permanecían esparcidos por la vivienda, junto a otros residuos y suciedad.

La Policía Nacional señala que las condiciones observadas permitieron confirmar la situación de desatención en la que se encontraban los menores.

Los padres fueron detenidos

Tras comprobar las condiciones del domicilio y la situación de los niños, los agentes procedieron a la detención de sus progenitores como presuntos autores de un delito de abandono de menor.

La actuación correspondió a los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer, que habían iniciado las pesquisas después de recibir la información sobre el posible riesgo para los menores.

La intervención se desarrolló en coordinación con el Servicio de Protección de Menores, que ya había recibido información sobre la situación de los niños antes de la actuación policial en el domicilio.

La Policía Nacional ha informado de la detención después de constatar las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la vivienda.