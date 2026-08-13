Detenido un hombre por el gran incendio de Huesca que mantiene a casi 600 evacuados

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de Huesca ha detenido a un hombre como presunto autor del incendio forestal declarado este lunes en el término municipal de Las Peñas de Riglos, en Huesca. La investigación continúa abierta y la Guardia Civil todavía no ha precisado si se trata de un incendio intencionado o de una posible negligencia.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press la detención, aunque han declinado facilitar por el momento más detalles sobre las circunstancias del arresto y el origen del fuego.

La investigación deberá determinar ahora las circunstancias en las que se inició el incendio y la posible responsabilidad del detenido. La Guardia Civil tampoco ha concretado si trabaja sobre la hipótesis de una actuación deliberada o de una conducta negligente.

El incendio se declaró el lunes 10 de agosto y su evolución ha obligado a mantener un amplio dispositivo de extinción y a evacuar varios núcleos de población de la zona.

500 efectivos y cerca de 30 medios aéreos

Los trabajos de extinción continúan con unos 500 efectivos y cerca de 30 medios aéreos. En el dispositivo participan medios del Gobierno de Aragón y de las Comunidades Autónomas de Navarra, Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, además de efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La evolución del fuego ha obligado a concentrar parte de los esfuerzos en impedir que las llamas alcancen el entorno protegido del Monasterio de San Juan de la Peña.

Durante la noche del miércoles al jueves, los trabajos estuvieron condicionados por una evolución que las fuentes consultadas por Europa Press calificaron de "muy complicada". Los equipos continúan actuando sobre el incendio para evitar que avance hacia las zonas de especial protección.

577 personas permanecen evacuadas

La evolución del incendio también ha provocado el desalojo de diferentes localidades. 577 personas permanecen evacuadas de los núcleos afectados por el avance de las llamas.

Entre las localidades desalojadas figuran Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Bailo, Larués, Arbués, Alastuey y Botaya. También ha sido evacuado el Centro Vacacional Pirineos de Santa Cilia de Jaca.

Las autoridades mantienen además medidas preventivas en otros puntos de la zona. Durante la mañana de este jueves estaba previsto que pudiera levantarse el confinamiento decretado el miércoles en Santa Cilia de Jaca y Binacua debido a la presencia de humo.

No obstante, ambos municipios permanecen en situación de prealerta, al igual que Puente la Reina, ante la posibilidad de que fuera necesario ordenar su desalojo en función de la evolución del incendio.

El fuego mantiene activo el dispositivo

Los medios desplegados continúan trabajando en las labores de extinción mientras se analiza la evolución del incendio y se mantienen las medidas de protección para la población.

La detención practicada por el Seprona se produce mientras la investigación trata de esclarecer cómo comenzó el fuego y si existe responsabilidad penal. La Guardia Civil no ha informado de momento sobre las circunstancias concretas que han llevado al arresto.