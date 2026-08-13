Rescatadas siete personas que navegaban en piragua a oscuras tras el eclipse solar en Maó

El histórico eclipse solar total vivido este miércoles dejó un saldo de intensa actividad para los servicios de emergencia en las Islas Baleares. En uno de los incidentes más destacados, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo tuvieron que intervenir en Menorca para rescatar a siete personas que navegaban en piragua sin ningún tipo de iluminación tras el paso del fenómeno astronómico.

Los agentes localizaron a las personas que se encontraban en las piraguas en las inmediaciones de la Isla del Aire, ha informado el Instituto Armado. Ante el riesgo inminente de que pudieran ser arrolladas o abordadas por otras embarcaciones con la llegada de la noche, las fuerzas de seguridad procedieron a acompañar y escoltar a las piraguas de forma segura hasta la entrada del puerto de Mahón.

Dos naufragios en la costa de Mallorca sin víctimas

El dispositivo especial desplegado con motivo del eclipse no solo actuó en Menorca. En aguas de Mallorca, los efectivos de rescate tuvieron que intervenir de urgencia ante el hundimiento de dos embarcaciones recreativas en la zona de Cala Pi.

Una lancha recreativa con cinco ocupantes a bordo —dos de ellos menores— comenzó a hundirse a unas dos millas de la costa. Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil que patrullaban la zona acudieron de inmediato, logrando evacuar a todos los pasajeros a tierra, resultando ilesos.

En la misma franja marítima, un barco de 12 metros de eslora sufrió un incendio que provocó su posterior hundimiento. Los cuatro tripulantes pudieron ser puestos a salvo de inmediato gracias a la rápida ayuda de otras embarcaciones recreativas que navegaban por las proximidades.

Afortunadamente, en ninguno de los incidentes provocados por la alta afluencia de embarcaciones en el mar debido al eclipse, se han tenido que lamentar víctimas ni heridos durante la jornada.