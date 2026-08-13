Un hombre convive siete meses con el cadáver de su padre: selló la habitación con cinta para contener el olor

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 58 años después de localizar el cadáver momificado de su padre, de 94, en una vivienda de la urbanización Les Plantaes, en Vilamarxant (Valencia). Los investigadores tratan ahora de esclarecer las circunstancias en las que murió el anciano y si su hijo mantuvo oculto el fallecimiento para seguir percibiendo su pensión.

El cuerpo permanecía sobre una cama en una de las habitaciones del chalé y, según los primeros indicios, llevaba allí desde principios de año. Las rendijas de la puerta y de una ventana habían sido selladas con cinta adhesiva para intentar evitar que el olor procedente de la estancia se extendiera por la vivienda y llegara al exterior, según informa Las Provincias.

El caso salió a la luz el pasado lunes después de que otro hijo del fallecido, residente en Japón y que se encontraba de vacaciones en España, acudiera a la casa para interesarse por su padre. Fue entonces cuando Antonio U., conocido como Toni, le confesó que el anciano había muerto meses atrás y que todavía conservaba el cadáver en el inmueble, de acuerdo con la información publicada por el citado diario.

El hermano sufrió una crisis de ansiedad tras conocer lo ocurrido y posteriormente telefoneó a una sobrina residente en Italia. Fue esta última quien alertó durante la mañana del lunes a la Policía Local de Vilamarxant.

Un cadáver momificado sobre la cama

Una patrulla se desplazó hasta Les Plantaes, aunque en un primer momento los agentes no pudieron contactar con el hombre. Horas después regresaron acompañados por dos guardias civiles y consiguieron acceder a la vivienda.

En una de las habitaciones encontraron el cuerpo del anciano en avanzado estado de momificación. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Llíria se hizo cargo de la investigación y realizó una inspección del inmueble junto al médico forense antes de que el cadáver fuera trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia.

La autopsia practicada al día siguiente no reveló, en principio, signos de violencia ni otros indicios que apunten a una muerte criminal. Los primeros informes forenses sitúan el fallecimiento entre enero y febrero y la principal hipótesis es que se produjo por causas naturales.

La Guardia Civil investiga el cobro de la pensión

Pese a que la muerte no presenta inicialmente indicios delictivos, la Guardia Civil detuvo a Antonio U. por un presunto delito de abandono de una persona en situación de riesgo. Los investigadores sospechan que el hombre pudo no haber prestado a su padre los cuidados adecuados durante sus últimos momentos de vida.

El arresto se produjo alrededor de las 19:30 horas del lunes, cuando los agentes localizaron al sospechoso en la terraza de un bar. Posteriormente fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Llíria.

La investigación también ha abierto una vía de carácter económico. Los agentes intentan determinar si el detenido ocultó deliberadamente el fallecimiento de su padre para continuar cobrando durante estos siete u ocho meses la pensión que percibía el anciano.