La Guardia Civil ha detenido en Paredes de Nava (Palencia) al presunto autor del intento de asesinato de su exmujer en Cuéllar (Segovia), ocurrido el 4 de septiembre del pasado año. El hombre permanecía huido desde entonces y, según la Subdelegación del Gobierno en Segovia, habría contado con el apoyo de personas de su entorno para cambiar de ubicación y dificultar su localización.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia, que finalmente localizó al sospechoso en una finca de la provincia de Palencia. Más de 70 agentes participaron en el dispositivo desplegado para proceder a su detención.

La agresión dentro del vehículo

Los hechos se produjeron durante la madrugada del 4 de septiembre del pasado año. El ahora detenido habría esperado oculto a que su exmujer terminara su jornada laboral y accediera a su vehículo para regresar a su domicilio.

Según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno en Segovia, el hombre la roció con un líquido inflamable y posteriormente prendió fuego al vehículo. La mujer sufrió quemaduras de extrema gravedad y ha necesitado múltiples intervenciones sanitarias desde entonces.

Al detenido se le atribuyen los delitos de asesinato en grado de tentativa, lesiones, maltrato habitual en el ámbito de la violencia sobre la mujer, daños, incendio y contra la seguridad vial.

El sospechoso cuenta además con numerosos antecedentes policiales, en su mayoría relacionados con delitos contra el patrimonio. La Guardia Civil también señala que está considerado una persona de comportamiento violento.

Casi un año cambiando de ubicación

Tras la agresión, el investigado emprendió una fuga que, según la Subdelegación del Gobierno, había sido planificada y contó con apoyo y cobertura logística de personas de su entorno familiar.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia inició entonces las pesquisas para localizarlo. Los investigadores pudieron determinar que había pasado por diferentes puntos de la geografía nacional. La primera detección se produjo en la provincia de Vizcaya.

Durante este periodo, el sospechoso fue cambiando de emplazamiento, utilizó diferentes vehículos y limitó el uso de sistemas de comunicación con el objetivo de dificultar su seguimiento.

Las pesquisas permitieron finalmente situar al fugado en un área rural de la provincia de Palencia. Los investigadores sospechaban que podía estar oculto en alguna de las viviendas de una finca en la que reside un número importante de personas de su entorno.

Un dispositivo con más de 70 agentes

La distribución de las viviendas y las características de los residentes planteaban dificultades para ejecutar la detención. La Guardia Civil consideraba que cualquier detección del dispositivo podía facilitar una nueva huida.

Además, los investigadores no descartaban que el sospechoso, al que atribuyen un comportamiento violento y numerosos antecedentes, pudiera disponer de armas de fuego o armas blancas.

Ante esta situación, se diseñó un asalto simultáneo en el que participaron más de 70 agentes. En el dispositivo intervinieron dos equipos especializados del Grupo Rural de Seguridad 6 de León, así como efectivos de las Unidades de Seguridad Ciudadana de las Comandancias de Segovia y Palencia.

El operativo estuvo guiado por personal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Segovia. Durante la aproximación y la intervención, desarrolladas de madrugada, los agentes utilizaron drones equipados con sensores de captación térmica para vigilar el objetivo en condiciones de oscuridad.

Este sistema permitió localizar al sospechoso y ejecutar la detención sin que se produjeran otros incidentes.

Una vez realizadas las diligencias y obtenidas las autorizaciones judiciales correspondientes, el detenido será puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Cuéllar.

De forma paralela a la investigación, la Guardia Civil ha mantenido desde los primeros momentos un dispositivo de protección y acompañamiento permanente sobre la víctima. El personal de la Compañía de Cuéllar ha adaptado estas medidas a la evolución del riesgo y a las necesidades asistenciales derivadas de las lesiones sufridas.