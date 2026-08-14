Muere ahogada la hija del exfutbolista del Oviedo Javier Álvarez: "Estoy muerto en vida"

La hija del histórico futbolista del Real Oviedo Javier Álvarez Alonso, Montse Álvarez López, de 52 años, falleció este miércoles tras ahogarse en el embalse de Valdemurio, en Quirós (Asturias). La mujer había acudido al lugar con su pareja para contemplar el eclipse total y posteriormente se lanzó al agua para darse un baño.

El suceso se produjo poco después de las 22:00 horas. Tras desaparecer bajo la superficie, su pareja trató de localizarla y pidió ayuda. Los equipos de emergencia desplazados hasta el embalse encontraron el cuerpo horas después.

La mujer desapareció tras entrar en el agua

Montse Álvarez y su pareja acudieron al embalse de Valdemurio para contemplar el fenómeno astronómico. Después del eclipse dieron un paseo por la zona y llegaron hasta el embarcadero.

La mujer decidió entonces bañarse y se lanzó al agua. Poco después se hundió y ya no volvió a salir a la superficie. Su pareja entró también en el embalse para intentar ayudarla, pero no consiguió localizarla y tuvo que salir para pedir auxilio.

El aviso movilizó al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Hasta el lugar se desplazaron el Grupo de Rescate y bomberos del Servicio de Emergencias del Principado con base en Proaza, además de especialistas en rescate subacuático de la Guardia Civil.

El cuerpo fue localizado durante la madrugada

Los especialistas del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil localizaron el cadáver poco antes de las 2:00 horas del jueves.

El cuerpo se encontraba entre siete y diez metros de profundidad, en la zona en la que la mujer había sido vista por última vez. El embalse de Valdemurio alcanza una profundidad cercana a los treinta metros.

Una vez recuperado, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. La autopsia, realizada durante la mañana del jueves, confirmó que la causa de la muerte fue el ahogamiento.

Su padre, histórico jugador del Real Oviedo

La fallecida era hija de Javier Álvarez Alonso, exfutbolista del Real Oviedo. El antiguo jugador disputó además tres temporadas en Primera División y figura como el quinto futbolista con más partidos en la historia del club.

Javier Álvarez, de 76 años, acudió al Tanatorio El Salvador de Oviedo tras conocer la muerte de su hija. Allí expresó su estado de ánimo con una frase: "Estoy muerto en vida", según las declaraciones publicadas por el diario asturiano La Nueva España.