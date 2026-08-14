Ocho detenidos en Valencia y Castellón tras una reyerta multitudinaria con cuchillos, hachas y un atropello

La Policía Nacional ha completado una operación policial que se ha saldado con la detención de ocho hombres, de entre 23 y 37 años, acusados de participar en una violenta riña tumultuaria con armas blancas. La batalla campal ocurrió a mediados de julio en un parque de Valencia y dejó varios heridos graves.

A dos de los implicados se les imputa un delito de homicidio en grado de tentativa, mientras que a un tercero se le atribuyen además delitos de amenazas graves y robo/hurto de uso de vehículo.

Una batalla campal en pleno parque

Los hechos se desencadenaron el pasado 16 de julio, sobre la 01:30 horas, cuando la Sala CIMACC-091 alertó a las patrullas sobre una pelea multitudinaria con armas blancas en el parque Luis Mayans, situado en el distrito valenciano de Trànsits.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre ensangrentado y sin responder a estímulos, con múltiples cortes de gravedad en la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas. Fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario por los servicios sanitarios. En las inmediaciones, la policía localizó a un segundo herido.

El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial asumió la investigación, mientras la Policía Científica intervenía en la escena del crimen un hacha utilizada durante la agresión.

Atropello y fuga en un coche robado

Según las investigaciones, en la reyerta participaron ocho personas que emplearon cuchillos, hachas y objetos contundentes. Durante el enfrentamiento, varios de los implicados huyeron a bordo de un coche robado previamente sin el consentimiento de su dueño.

En la huida, el conductor atropelló a otro de los hombres involucrados en la pelea.

Ese mismo día, cinco de los sospechosos acudieron al hospital de Vila-real (Castellón) para ser atendidos por sus heridas, utilizando el mismo turismo del atropello. La Policía Nacional detuvo allí a los tres primeros sospechosos.

Detenciones en cascada

La operación continuó en las semanas posteriores con varios arrestos escalonados.

El 24 de julio tres hombres más fueron detenidos en Valencia por riña tumultuaria y puestos en libertad con cargos tras declarar ante el juez.

El pasado 8 de agosto, el séptimo detenido en Valencia por homicidio en grado de tentativa. El sospechoso fue localizado en un hospital de la capital del Turia tras ser intervenido de urgencia por heridas de arma blanca sufridas en otro suceso similar en Torrevieja (Alicante).

La Policía arrestó al octavo y último implicado el 13 de agosto, el conductor del vehículo que realizó el atropello. Se le acusa de tentativa de homicidio, riña tumultuaria, amenazas y robo de uso de vehículo, y ya ha sido puesto a disposición judicial.

Los objetos intervenidos

Durante el operativo policial, los agentes incautaron el hacha de la escena, una navaja, tres teléfonos móviles y 1.200 euros en efectivo. El vehículo sustraído ya ha sido devuelto a su legítimo propietario.